Magnolia de la Huerta Ramírez Martínez quien fungía como regidora de Industria y Comercio en el ayuntamiento de Zautla, acusó al alcalde, Víctor Manuel Iglesias Parra de ejercer violencia política en razón de género en su contra, con acciones que van desde el hostigamiento, discriminación, suspensión del pago de su salario, la nula notificación de las sesiones de Cabildo, hasta la destitución de su cargo público.

Tras la conferencia de prensa en la capital poblana, en entrevista para Intolerancia Diario, la regidora de Industria y Comercio, Ramírez Martínez acusó públicamente al alcalde de Zautla, Víctor Manual Iglesias Parra por Violencia Política de Género; refirió que, desde el pasado mes de febrero de 2020, el edil suspendió el pago de su salario; además, de negarle las herramientas para la ejercer sus funciones al frente de su comisión.

“Desde el inicio de la actual administración fue víctima de discriminación por parte del presidente municipal, Víctor Manuel Iglesias Parra al no otorgarme las herramientas necesarias para desempeñar mis funciones al quererme obligar a desempeñar funciones que no correspondían a mi comisión de Industria y Comercio”.

“E incluso, prohibió públicamente ante regidores y personal del ayuntamiento de tener amistad con regidores de oposición ya que, de hacerlo, me amenazaba con hacer cabildo para quitarme del cargo (…), en febrero del año en curso me suspendió el pago de mi dieta laboral (…), la violencia creció aún más hasta no notificarme las sesiones de Cabildo, negarme las actas de dichos Cabildos, hasta llegar al hostigamiento y finalmente, violando todos mis derechos y el principio de democracia, me destituyó del cargo”, precisó.

El Congreso la ignora ante estos hechos, Ramírez Martínez indicó que acudió a la LX legislatura del Congreso del Estado de Puebla para exhibir al alcalde de extracción partidista de Morena; sin embargo y con la excusa de la actual contingencia sanitaria, hasta la fecha no tuvo ninguna respuesta por parte de las autoridades.

Por lo anterior, la cabildante solicita al Gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa y a la actual legislatura del Congreso poblano e incluso, la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla para dar solución a este caso de Violencia Política de Género en su contra por parte del edil de Zautla, Victor Manuel Iglesias Parra.

“…el proceso legal ya fue admitido en el tribunal electoral del Estado el 1 de septiembre del presente año sea apegado a derecho y exijo que se aplique todo el peso de la ley contra el presidente municipal y no quede este hecho impune por tener influencias pues Iglesias Parra presume ser influyente ante Gobernación y otras autoridades”, finalizó.

El llamado

Por último y respaldada por la integrante del movimiento civil Observatorio Ciudadano Laboral, Irene Herrera Delgado llamó a las autoridades correspondientes a dar respuesta inmediata al documento que fue entregado ante el Congreso poblano; así como también, que se aplique todo el peso de la ley contra el edil de Zautla.

“Solicitaremos la inmediata intervención de la Comisión de Derechos humanos Puebla; acudiremos a todas las instancias necesarias, llamaremos a todos los colectivos para que apoyen a la regidora y evitar que existan más casos de violencia política de género e incluso, de no tener respuesta por parte de las autoridades, acudiremos a la ciudad de México para exhibir todas las anomalías del edil, como del desinterés de la actual legislatura para atener estos temas”, finalizó