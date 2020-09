En una especie de “manzana de la discordia” se ha convertido el ex hospital psiquiátrico, ahora parte del Museo Regional de Cholula, el que ha generado una controversia entre los ayuntamientos de San Andrés y San Pedro Cholula.

Lo anterior luego de que el Congreso del Estado, regresó las expropiaciones realizadas hace seis años por el gobierno de Rafael Moreno Valle, entre ellas el viejo edificio que pertenecía a la orden religiosa de Los Juaninos.

“Lo voy a pensar, a reflexionar”, dijo al respecto a la polémica el gobernador Miguel Barbosa Huerta en videoconferencia.

El desencuentro

La disputa o desencuentro entre los ayuntamientos, podría ser generada porque quien lo obtenga podría estar administrando gran cantidad de recursos del Museo Regional.

El ayuntamiento de San Pedro Cholula, asevera que está dentro de su territorio que abarca toda esa zona de la Gran Pirámide, hasta la estación del tren turístico.

E ayuntamiento sanandreseño, alega lo mismo, pero además que no sólo es que es parte de su territorio, sino que tiene una especie de “derecho de piso”, al haber sido el que gestionó el regreso de los terrenos ante el gobernador Miguel Barbosa.

Entre 1910 y 1999 la orden de los Juaninos que tenían la administración de este histórico inmueble, pagaron el impuesto predial ante la administración municipal de San Pedro Cholula, lo que ahora es el argumento de dicho ayuntamiento.

Además, poco después del muro oriente del edificio se encontraban las mojoneras que servían para delimitar a San Andrés con San Pedro, según historiadores.

A lo largo de su historia se han tejido muchas leyendas, como las que cuentan que en sus habitaciones fueron tratados por problemas de adicción la actriz Elizabeth Taylor, el cantante de Queen Freddy Mercury o más recientemente Alejandra Guzmán.

Derecho de piso

“No me voy a dejar”, advirtió la presidenta municipal, Karina Pérez Popoca, al señalar que defenderá la zona del Museo Regional de Cholula que incluye el ex hospital psiquiátrico, ya que no se dejará que se los arrebaten nuevamente.

Lo anterior lo señaló en entrevista luego de las declaraciones de su homólogo y vecino de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila.

Karina Pérez, aseguró que dicho inmueble y zona territorial pertenece a suelo sanandreseño, por tanto, no dejará que nuevamente sea arrebatado a este pueblo.

Señaló que no es ni justo, correcto, menos ético y moral, que el vecino municipio ventile la petición, cuando San Andrés acaba de recuperar esa área y 8.5 hectáreas ubicadas a los alrededores de la Gran Pirámide de Cholula.

Recordó que encabezaron esa batalla hace seis años, la que dejó como saldo cuatro detenidos y 10 órdenes de aprehensión en contra de igual número de defensores, tras la expropiación del entonces gobernador Rafael Moreno Valle.

“Yo espero que el presidente de San Pedro respete la lucha del pueblo de San Andrés y el ex hospital psiquiátrico (ahora museo) está dentro del territorio de San Andrés”, afirmó.

“A mí me gusta luchar y no me gustaría tener por este motivo una diferencia con el alcalde de San Pedro, porque no me voy a dejar, y es de San Andrés, y si su intención (de él) era reclamarlo, pues pudo hacerlo y no sólo es llegar a querer tener una rebanada del trabajo de este municipio”, advirtió.

Señaló que históricamente a San Andrés le pertenece hasta la zona de la vía ferroviaria, y cuando el gobernador, Miguel Barbosa, hace entrega de estos espacios al Ayuntamiento, es porque hizo actos de justicia al pueblo sanandreseño.

“Que irónico y falta de calidad moral venir a decir que esto me pertenece, pero seré muy clara y voy a defender de quien sea los intereses que le corresponden a San Andrés”, concluyó.

Sin pleito: Arriaga

El alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, en entrevista, adelantó que solicitará que la zona donde está el ex hospital psiquiátrico le sea devuelta a su municipio.

Afirmó que históricamente le pertenece y hasta recibe el pago de impuestos correspondiente.

Aseguró que no se quiere entrar a un “tema de pleito” con el municipio vecino de San Andrés Cholula, sino sólo se pretende que se pongan en orden.

“En la anterior administración municipal, la palabra favorita del presidente municipal (José Juan Espinosa) era expropiar, pero en la actual estamos revirtiendo todas las expropiaciones y pues en este caso, lo que nos corresponde es el ex hospital psiquiátrico, donde ahora está el Museo, y pues vamos a ver, porque a San Pedro le corresponde y haremos los movimientos necesarios con el gobierno del estado y el congreso del estado para que sea de esa manera”, dijo.

De esta manera reconoció el trabajo del gobernador Luis Miguel Barbosa, para revertir las expropiaciones y confió en que los diputados resuelvan su solicitud, porque esa área pertenece a San Pedro Cholula.

“No es un tema de empeñarse o no, no se trata de San Andrés o San Pedro, es un tema que el congreso lo tendrá que resolver”, reiteró.