La secretaria general de Morena y aspirante a la dirigencia nacional, Yeidckol Polenvsky Gurwitz, propuso reformas estatutarias para crear las Secretarías de Enlace Municipal y Anticorrupción y con ello vigilar que los gobiernos emanados de este partido se conduzcan bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Desde Puebla pidió que los aspirantes a la dirigencia nacional transparenten sus gastos de la campaña interna, pues lamentó el despilfarro de algunos de algunos personajes, pues dijo que los votos “se ganan en tierra no se compran”.

En conferencia de medios, previo a reuniones con la militancia de Puebla, en la víspera de la encuesta nacional abierta, del 2 al 8 de octubre, que definirá al presidente y secretario general de Morena, Yeidckol Polenvsky Gurwitz, presumió los resultados que dio como secretaria con funciones de presidente en el proceso electoral 2018, pues dijo que las y los candidatos lograron colocarse en la mayoría de los cargos de elección popular.

Bajo la conducción de Yeidckol Polenvsky se logró no solo la presidencia de la República, con Andrés Manuel López Obrador, quien es líder moral y fundador de Morena, también se lograron la mayoría en las Cámaras de Diputados Federal y el Senado de la República, Cámaras de Diputados locales y alcaldías, así como Gubernaturas tanto en 2018 como en 2019 como fue el caso de Puebla con Miguel Barbosa Huerta.

A pesar de que el partido político se ha polarizado, por las malas decisiones de Alfonso Ramírez Cuéllar, quien dilató el proceso de renovación de las dirigencias situación que llevó a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) interviniera, dijo que a partir del próximo 11 de octubre, fecha en la que el Instituto Nacional Electoral (INE) dará a conocer a los dirigentes de Morena debe prevalecer la unidad, pues este será un factor fundamental para ganar en las elecciones de 2021.

#Ahora 💡 @yeidckol pide a la dirigente estatal del PAN que dé pruebas sobre sus acusaciones hacia @RiveraVivanco_ de apoyar a un candidato a la dirigencia nacional de Morena.@CristopherDam 📹 pic.twitter.com/U4acum6DEc — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) September 29, 2020

Transparencia en recursos públicos

Ante la promoción de los aspirantes y el supuesto recurso ilegal para financiar campañas, la secretaria de Morena, Yeidckol Polenvsky señaló que es necesario que cada aspirante transparente los recursos con los que promueven el voto, pues aquí no se valen “espectaculitos ni espectaculares”, ya que el partido lopezobradorista se ha caracterizado por el acercamiento con la gente y las campañas de a pie.

“Tenemos gente que no está teniendo apego al estatuto, parece que no entienden los principios de Morena y lo que dice el presidente de la República todos los días, lo que tenemos que hacer es que realmente hagan suyo nuestros valores y principios, sino que se vayan a otros partidos (…) en cuanto al gasto Mario Delgado lleva más de un año de campaña, ha hecho un gasto de espectaculares, es absolutamente reprobable, las campañas no se compran, las campañas se ganan en tierra”, dijo.

En su caso, dijo que su salida a Puebla es la primera reunión de acercamiento que está realizando con la militancia y son reuniones cerradas, pues dijo que además ante la pandemia del Covid-19 ha tenido precaución.

“Tenemos que pedir, el buen juez por su casa empieza yo diré lo que he gastado hasta el momento, no he hecho más que reuniones por zoom, como Morena estamos comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas, pedirle a Mario Delgado que aclaren los gastos, de donde han salido y cuánto se ha pagado, la militancia hace carteles, hace cosas más a nuestro estilo, ni espectaculitos ni espectaculares”, dijo.

Por otra parte, desestimó las acusaciones del PAN, en el sentido de que el gobierno municipal de Claudia Rivera Vivanco está financiando la campaña de Porfirio Muñoz Ledo, tras los audios ventilados la semana pasada en una conversación de Bertha Luján y Alfonso Ramírez Cuéllar.

“De que los panistas hagan acusaciones, es gente a la que no le prestaría oídos, no esperaría que los panistas hablarán bien de Morena por bueno o malo que fuera”, dijo la secretaria de Morena.

La reforma estatutaria

Ante las quejas ciudadanas por el gobierno encabezado por Claudia Rivera Vivanco que ha sido uno de los peor calificados en diversas encuestas, la secretaria general de Morena, Yeidckol Polenvsky, señaló que es necesario llevar a cabo reformas a los estatutos de este partido político, para crear dos secretarias una de ellas se encargará de tener vínculo con los presidentes, la que se denominaría Secretaria de Enlace Municipal

“Para poder trabajar y de forma organizada, en forma coordinada y para tener mayor comunicación, esas secretarías tienen que estar a nivel estatal, de manera que el presidente del CEN pueda tener la relación; el presidente municipal no se puede meter al partido, pero el partido sí se puede meter porque todos emanaron del partido y dar los elementos claros de cómo deben funcionar”, dijo.

Por otra parte, la Secretaría Anticorrupción en los Comités Ejecutivos Estatales se encargaría de vigilar el uso de los recursos públicos y vigilar con lupa a los gobiernos emanados de este partido “revisar los gastos estatales, que hagan las presidencias municipales qué el nivel de vida de los diputados federales y locales se mantengan y nos e desvíen, por eso es muy importante para eso tenemos que hacer muchísimas tardeas”, dijo.

Morena ni se perrediza ni se prianiza

A pesar de los conflictos internos en Morena, la secretaria general de este partido, Yeidckol Polenvsky Gurwitz señaló que a pesar de la intentona de personajes políticos, en este partido están prohibidas las corrientes políticas como en el PRD y también rechazó que se esté prianizando, a pesar de la llegada de personajes externos a este partido, a partir del proceso electoral 2018.

En primera instancia, sostuvo que, a partir del 11 de octubre, fecha en la cual el INE dará a conocer los resultados de las encuestas y oficialmente habrá presidente y secretario, después del resultado de la encuesta abierta que se realice a partir del 2 y al 8 de octubre tendrá que empezar un proceso de unidad y de reacomodo en el partido, para con ello enfrentar el proceso electoral 2020-2021.

Rechazó “la cacería de brujas”, para diputados locales, presidentes municipales, regidores o morenistas quienes han respaldado abiertamente a Mario Delgado o a Porfirio Muñoz Ledo, por mencionar algunos, pues afirmó que Morena debe ser un solo proyecto para enfrentar los comicios del año siguiente.

Ilegal la designación de Carlos Evangelista

Por otra parte, criticó la ilegalidad con la que fue nombrado Carlos Evangelista Aniceto, como enlace del Comité Ejecutivo Nacional de Morena con el Comité Ejecutivo Estatal, pues el estatuto prohíbe que personas tengan dos cargos a la vez y él es secretario del área anticorrupción del CEN.

“En nuestro estatuto esta prohíbo, no puedes tener dos cargos a la vez”, dijo, por lo que acompañada por Mario Bracamonte González, quien fue destituido por Alfonso Ramírez Cuéllar, la secretaria general señaló que el dirigente interino ha cometido diversas irregularidades.

Solo por mencionar algunas de las irregularidades, criticó que el Comité Ejecutivo Estatal este pagando 85 mil pesos por la renta de sus oficinas, cuando en el anterior inmueble rentado solo se pagaban 20 mil pesos mensuales, por lo que desde aquí exigió que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido realice investigaciones al respecto.

Las irregularidades de Cuéllar Ramírez

Yeidckol Polenvsky Gurwitz reprochó la serie de irregularidades que ha cometido Alfonso Ramírez Cuéllar y la persecución en su contra, pues rechazó de forma tajante la compra irregular de propiedades a favor del partido, dijo que se hicieron de forma legal con costos accesibles y todo está autorizado por la Secretaría de Finanzas, pues ella no manejó recursos del partido.

Lamentó que producto de los errores de Ramírez Cuéllar algunos inmuebles estén por perderse cuando de forma legal fueron adquiridos, por lo que dijo que la serie de descalificaciones y acusaciones que lanzó el dirigente nacional interino solo fueron con el propósito de desacreditarla.

Lamentó que la administración de Alfonso Ramírez Cuéllar haya provocado la polarización exagerada del partido político, el que tuvo que llegar hasta el TEPJF para que finalmente quedará renovado en sus órganos de dirección.

La secretaria de Morena estuvo acompañada por Carlos Figueroa Ibarra y por Mario Bracamonte González, a quien el grupo de Claudia Rivera Vivanco y de Alfonso Ramírez Cuéllar vetó del partido político.