El coordinador del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Oswaldo Jiménez López, presentó ante la Contraloría Municipal una denuncia en contra de la la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género y otras dependencias por la colocación de una manta pro aborto en el Palacio capitalino.

El legislador panista indicó que los funcionarios municipales violaron la ley, y precisó que el artículo mil 343 bis del Código Reglamentario Municipal (Coremun) prohíbe estrictamente la instalación de anuncios publicitarios, fijos y semifijos, en la zona de monumentos para salvaguardar el patrimonio de la ciudad.

Subrayó que esta lona, colocada en el balcón principal del edificio sede del gobierno municipal, es un anuncio con una carga política-ideológica que contraviene las leyes y por la cual deben ser sancionados los responsables, con una multa que va de las 200 a 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

“Presenté ante la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla una denuncia para que de acuerdo al Coremun se sancione a la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género por ser la dependencia que firma dicho anuncio y por lo tanto lo responsable".

Jiménez López destacó que esta denuncia también incluye a las titulares o encargadas de las Secretarías de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad así como la Dirección de Medio Ambiente Municipal para que sean sancionadas.

Por otra parte, Oswaldo Jiménez López criticó nuevamente el dispendio de 130 millones de pesos para la remodelación del Centro Histórico y afirmó que este proyecto pondrá “el último clavo al ataúd” de los comercios en el primer cuadro de la ciudad.

Cuestionó el proyecto impulsado por la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco señalando que este recurso podría ser utilizado para la pavimentación de calles en colonias de la periferia de la ciudad, tapar baches o contratar policías para combatir la inseguridad en la capital.

Consideró que este proyecto se pudo poner en marcha durante los meses que estuvo cerrado el Centro Histórico para no afectar a los comercios establecidos que están reabriendo sus puertas y advirtió que estas obras provocarán que no lleguen los clientes a realizar sus compras.

“Le pareció mejor idea empezar obras justo cuando los negocios pueden comenzar a reabrir, justo cuando los clientes podrían empezar a llegar la presidenta municipal de Puebla le pone el último clavo al ataúd de miles de empleos. Por qué Claudia no empezó la obra cuando estaba cerrado el centro por el Covid-19 y que no nos inventen que no se podían hacer obras por la epidemia”.

Jiménez López afirmó que este proyecto de remodelación del Centro Histórico no tiene un beneficio social, únicamente responde a su “apetito” por la reelección en la presidencia municipal y advirtió el riesgo de un desvío de recursos públicos para financiar su campaña política.

Insistió en que tiene que realizarse una auditoría a fondo del manejo de los recursos públicos que no se están manejando con transparencia en la capital.