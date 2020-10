Esta tarde el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer los cinco candidatos a la dirigencia nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena): Mario Delgado, Hilda Díaz, Adriana Menéndez, Porfirio Muñoz Ledo y Yeidckol Polevnsky.

Por unanimidad, la Comisión de Prerrogativas del INE decidió medir a cinco y no seis candidatos, lo que generó molestia en el aspirante Gibrán Ramírez, exsecretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), quien en Twitter advirtió que hay “fraude anticipado”.

No permitiremos este fraude anticipado. Arias y Campaign and Elections nos tienen adelante; massive (de Delgado) y contrarréplica en segundo; el financiero en 3o entre simpatizantes. ¿Todos se equivocan? Reculen @mario_delgado, @INEMexico, @lorenzocordovav @CiroMurayamaINE https://t.co/8lsnLPbPT6 — Gibrán Ramírez Reyes🖋 (@gibranrr) September 30, 2020

"Morena se crea en el 2014 y cuatro años después se lleva las elecciones de una manera avasalladora, obviamente el resultado es este canibalismo donde todo mundo quiere mandar y opinar, no hay quien pegue el manotazo que diga 'esto no está funcionando'", enfatizó Gerardo "Yuca" Sánchez en la mesa de Off The Record.

Además, el periodista Enrique Núñez recordó que durante el periodo priista la "disciplina" fue clave para mantener el poder con el paso de los sexenios: "hablando del priismo de ese tiempo, mientras cada uno entendió su función, las piezas chiquitas, grandes, las piezas claves, la esencia del motor, mientras cada uno cumplía su función, no pasaba ningún riesgo de perder el poder. Hoy veo un Morena, voraz, al grado de cuántos quieren ser presidentes y se están rompiendo la madre".

Para la secretaría general competirán nueve mujeres y cuatro hombres: Karla Díaz, Silvia García Arceo, Carmen González, Pola Gutiérrez, Martha Hernández Hernández, Citlali Hernández, Blanca Jiménez, Claudia Macías Leal, Carmen Valdés Salinas, Francisco Aureoles, Carlos Montes de Oca, Oscar Manuel Montes de Oca y Emilio Ulloa.

Luis Enrique Sánchez destacó que la dirigencia tiene que ver con un tema de "sucesión presidencial", pues está en juego la posible candidatura de Marcelo Ebrard que compite con una presunta preferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, por la Jefa de Gobierno del Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

¿Quién se quedará con la dirigencia nacional de Morena?

Así lo platicamos esta noche en la mesa #OffTheRecord