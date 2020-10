El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, reconoció a donantes que en el marco de la pandemia por COVID-19 realizaron 470 aportaciones, a través de la Fundación IMSS, que se traducen en 725 millones de pesos en especie y en efectivo.



Durante la entrega de reconocimientos a donantes IMSS-COVID-19, el titular del Seguro Social, enfatizó que en su conjunto esta aportación supera en siete veces más lo que en promedio la Fundación IMSS recibe cada año.



“Estamos seguros que al cierre de 2020 se romperán todos los récords de donación. Hay que ver la magnitud de lo que hablamos, y basta ver lo recaudado en 2019, cuando se recibieron 104 millones de pesos. Este año hemos recibido esta otra cantidad que supera por mucho lo que habitualmente se opera desde la Fundación”, destacó.



En la Explanada de Médicas y Médicos Ilustres del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, Zoé Robledo recordó la historia de Elizabeth Rojas quien pasó un mes hospitalizada y en cuidados intensivos por COVID-19, pero gracias al esfuerzo del personal de salud, el 18 de mayo tocó la “campana de la victoria” al ser dada de alta del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, en Chetumal, Quintana Roo.



“Días después de su alta por recuperación y con el corazón agradecido, Elizabeth volvió al hospital y la fundación de la empresa Beta San Miguel, donde ella trabajaba, donó aquello que le salvó la vida, donó un ventilador volumétrico, protectores faciales y cubrebocas”, comentó.



El director general del IMSS subrayó que el trabajo de la Fundación IMSS fue fundamental en la operación y logística para el manejo de estas donaciones, ya que no solamente recibió y distribuyó los insumos, sino también le dio formalidad al cumplir estrictos protocolos institucionales.



“Haber recibido donaciones en efectivo, pero también en especie a través de la Fundación dio formalidad al proceso, porque todos los casos se atendieron en estricto seguimiento a protocolos institucionales, dio certeza al IMSS de que lo que se donaba tuviera la calidad que se requería, finalmente fue transparente y ha quedado todo documentado”, destacó.



Zoé Robledo reconoció y agradeció la aportación de la base trabajadora del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), institución hermana del Seguro Social, que donó parte de su sueldo, que en suma supera un millón 400 mil pesos en apoyo al personal de salud que hace frente a la pandemia por COVID-19.



Por su parte, el presidente de la Fundación IMSS, Romeo Rodríguez Suárez, reconoció y celebró que todavía existan personas, organizaciones y empresas con gran espíritu de hermandad y solidaridad, expresado en las generosas donaciones por 811 millones de pesos recibidas de marzo al 1 de septiembre pasado.



De esa cantidad, 720 millones se destinaron para la atención de la pandemia, debido a que la mayoría de los donantes manifestaron su decisión aportar los recursos para la protección del personal de salud que atiende el COVID-19, y 91 millones de pesos para otros apoyos y programas que realiza la Fundación IMSS.



A través de un video mensaje, el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, se congratuló por el reconocimiento recibido y resaltó la solidaridad de los trabajadores del INFONAVIT ante la lucha de todo el personal del IMSS frente a la emergencia sanitaria por COVID-19.



“Desde el pasado 1 de junio, más de 600 trabajadores del INFONAVIT hemos contribuido voluntariamente con un porcentaje de nuestro salario para hacer estas donaciones a una institución cuya labor se enaltece en la emergencia sanitaria que nuestro país atraviesa. Para mí ha sido motivo de orgullo que la convocatoria haya recibido buena respuesta entre los trabajadores del Instituto”.



Resaltó que, producto de la voluntad de las y los trabajadores del Instituto se logró recaudar más de un millón 400 mil pesos, recursos que están siendo depositados directamente a las cuentas de la Fundación del IMSS y que le permitirán continuar con la extraordinaria labor que día con día están llevando a cabo los médicos, las enfermeras, los camilleros, y el personal administrativo y de limpieza, entre otros.



En representación de los donantes COVID-19 de Fundación IMSS, la directora general de IEnova México, Tania Ortiz Mena López Negrete, subrayó que una los mexicanos han demostrado que juntos se puede hacer la diferencia, con trabajo coordinado para salir adelante.



Desde marzo a la fecha, resaltó, Fundación IMSS ha recibido importantes donativos para asegurar que el personal de salud que está en la primera línea de batalla tenga un adecuado equipo de protección personal, desinfectante, gel antibacterial, alimentos y transporte, entre otras herramientas esenciales para salvar vidas.



“Me siento muy honrada de estar aquí en nombre de cientos de donantes comprometidos con México, que nos unimos con solidaridad, responsabilidad y compromiso para buscar que ningún trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social quede sin insumos de protección durante sus largas jornadas de trabajo”, puntualizó.



Por su parte, el presidente del Consejo Directivo de la Fundación IMSS y director general de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, Alejandro Valenzuela del Río, enfatizó que en estos momentos difíciles es cuando vemos lo mejor de los mexicanos.



Es tiempo de reconocer que en un año esta fundación ha recaudado más que en sus 20 años de historia; todos los días estamos en una batalla, en la que camilleros, médicos, enfermeras, personal de limpieza y administrativo no han faltado una sola hora a su misión en los momentos más relevantes, dijo.



Destacó que estas iniciativas y acciones muestran que la participación pública privada puede llevar a México a una etapa superior en su desarrollo y en su lucha por salir adelante.



Más de 240 instituciones, asociaciones civiles, empresas y personas físicas donaron. Las instituciones públicas y privadas reconocidas por el IMSS fueron: INFONAVIT, Grupo INFRA, Fundación Telefónica Movistar México, Fondo Unido México, Cruz Roja Mexicana, CFEnergía, Fundación IEnova México, Hotel Sheraton María Isabel, Grupo GEPP, Fundación BBVA México, Direct Relief México, Coppel S.A. de C.V., Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V., Lisbeth Calva Martínez, Hotel Hilton City Reforma, Ricardo Nizri Guasp, Fundación AXA, Didi México, Consejo Mexicano de Negocios y Amazon México.



En este evento, también estuvieron presentes la titular del programa IMSS-BIENESTAR, doctora Gisela Lara Saldaña y el director de Prestaciones Médicas, doctor Víctor Hugo Borja, así como Titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada.