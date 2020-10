Los casos de maltrato hacia los adultos mayores se está haciendo una "mala costumbre", pues en las redes sociales se dio a conocer un vídeo en el que una enfermera fue captada mientras lastimaba a mujer de la tercera edad, luego de que esta no quería irse a dormir.

En la grabación subida a Twitter se muestra el momento en el que la enfermera avienta a la fémina hacia una cama con mucha fuerza.

De acuerdo con los reportes, la agresión comenzó porque la trabajadora intentó sentar a la veterana mujer de bata blanca, pero ella se niega y le grita que no irá a la cama.

Tras la respuesta, la enfermera la toma del cuello y las piernas para acostarla a la fuerza mientras le repite con palabras hostiles que no se hará lo que ella desee.

La abuelita cuestionó la agresividad a la enfermera a la que preguntó si estaba loca, a lo que la mujer le respondió de forma irónica que sí estaba loca. Tras la respuesta, le puso una cobija y la amarró para irse de la cama.

