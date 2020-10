La detención del Juan L., alias "El Moco", presunto líder criminal dedicado al trasiego y comercialización de hidrocaburo robado en la región de la Sierra Norte de la entidad fue un gran logró por parte de elementos la Policía Estatal y producto de la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), reconoció el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien dijo que es un importante presunto delincuente que operaba en la zona de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, vinculado además a autoridades.

“Es un asunto muy importante porque se trata del líder más importante de la banda de robo de combustible, de narcomenudeo, secuestros, sicariato, cobro de derecho de piso en la Sierra Norte en toda la zona que tiene que ver con Chignahuapan, Zacatlán, Tetela de Ocampo, Aquixtla, su zona de influencia se extendía o se extiende a partes colindantes de Puebla con Tlaxcala, vinculados a los huachicoleros de Ahuazotepec, que si bien son otra banda tienen conexiones, entonces es muy importante”, dijo el mandatario local.

De acuerdo al reporte policía, Juan N. alias “El Moco” formó recientemente una asociación delictiva con Oscar T., alias "El Loco Téllez", detenido también durante esta administración y quien igualmente es señalado de ser uno de los principales generadores de violencia en la entidad, y quien mudó sus actividades al norte del estado, tras el cerco que la Policía Estatal le impuso en la zona de San Martín Texmelucan.

“Hoy por la madrugada llegó gente a la FGE, de esa gente que sorprende porque no sabían ni a qué venía claro que es una banda bien organizada, ahora están tuiteando que se trata de un agricultor, no claro que no; entonces, felicitamos a las fuerzas del orden en Puebla por estas detenciones de trabajo de inteligencia y no dejamos de seguir, no dejamos de llevar acciones de esta naturaleza”, dijo.

El mandatario poblano también exhibió que este presunto delincuente era el responsable del reparto de despensas en la zona de Hidalgo, lugar en donde habrá elecciones, pues de esta forma buscaba protección de grupos en el poder, por lo que este tema también ya se investiga.

“Están llevando despensas al estado de Hidalgo en donde habrá elecciones y penetran así a autoridades y también hacen reparto de ese tipo de apoyos para poder influir en la promoción de aspirantes a candidaturas para el estado de Puebla en esa zona, estamos investigando todo eso, sus vinculaciones con personas que aspiran a ser candidatos allá, es todo un tema”, dijo.

El gobernador, informó que este presunto delincuente detenido es uno los responsables del estallido de combustible almacenado en una bodega en Aquixtla, “zona que se convirtió en una zona de depósitos de combustible, uno de ellos que estalló hace poco tiempo, es un presunto delincuente muy importante”, dijo el gobernador.