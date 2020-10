Sin siquiera analizarse la posibilidad, la iniciativa de la diputada Yumiko Palomárez sobre legalizar el matrimonio igualitario en Sonora fue desechada por el Congreso local.

Las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Sonora @CongresoSon le dijeron NO a la igualdad, sí a la discriminación y no escucharon a @CNDH ni a la @SCJN pic.twitter.com/v2DEy84HXI — GabrielGtzG (@Gabrielgtzg) September 30, 2020

De acuerdo con medios locales, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Familia y del Código de Procedimientos Civiles no fue aprobado en comisiones.



La legisladora destacó que su iniciativa busca el reconocimiento a las parejas homoparentales del derecho consagrado en la Constitución sobre la organización y el desarrollo de la familia.



Tras el rechazo de la iniciativa, la diputada cuestionó el accionar del Congreso del Estado al señalar que no quiere obedecer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre que no debe prohibirse el matrimonio igualitario en el país.

“La quieren hacer ver como una comunidad chica (a la comunidad LGBTTTIQ); es una comunidad muy amplia. Son personas que han sido discriminadas en lo familiar, en lo laboral, ante la sociedad y ahorita es el momento de dejar creencias y religiones por un lado y realmente legislar”.

Tampoco habrá adopción para parejas homosexuales

Otro de los temas que se tocó en el Congreso local y que también se descartó fue la adopción, pues los legisladores consideraron que un matrimonio, desde el momento que se concibe, va a tener el derecho a la adopción.

"Que un homosexual se queje por discriminación porque no le dejan casarse con alguien del mismo sexo no es un acto violatorio a ningún derecho". Declaraciones de diputado Jesus A. Montes Piña del PES en el Congreso de Sonora. Difundan por favor, es aberrante e insultante. pic.twitter.com/zwmw62iWuA — Fernando Aarón (@faparadad) September 30, 2020

Palomárez Herrera señaló que los diputados locales deben acatarse la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues de lo contrario se mantienen leyes discriminatorias.