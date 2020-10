Antorcha Campesina pidió a la administración municipal realizar obra pública en colonias del sur y norte de la Angelópolis en lugar de rehabilitar el Centro Histórico.

El representante de la zona norte de la organización afiliada al PRI, Mariano Cariño dijo que aún no se demuestra que las obras del llamado corredor 5 de Mayo sean benéficas para comerciantes y ciudadanos, pero omitió declarar que los beneficios aún no son tangibles porque la obra aún no comienza ni está concluida.

Además se quejó de las acciones que reciben los ambulantes antorchistas por la Secretaría de Gobernación de René Sánchez Galindo al indicar que los trata como delincuentes por no dejarlos vender al margen del Código Municipal Reglamentario (Coremun).

El momento alegre de la marcha corrió a cargo de un payasito antorchista que con chistes blancos evitó el aburrimiento del contingente y de los niños que acompañaron a sus familiares.

Cómo siempre uno de los oradores amago con la presencia cotidiana de los comerciantes informales en el zócalo para recuperar un poco lo perdido por la pandemia del Covid-19.

Bajo ese panorama Mariano Cariño refrendó que la alcaldía deberá invertir más de 135 millones de pesos en la rehabilitación del llamado corredor 5 de Mayo y sus calles adyacentes de la Avenida Reforma a la 16 Poniente-Oriente.

Dijo que no está comprobado el resultado positivo de la obra, pero el personal a cargo de Sánchez Galindo trata mal los ambulantes antorchistas cuando lo único que quieren es vender en las calles para llevar el sustento a sus familias.