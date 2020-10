Más de mil migrantes centroamericanos ingresaron por la fuerza a territorio guatemalteco, la tarde del jueves, informó el instituto migratorio del país.

Esta nueva caravana migrante que pretende llegar hasta Estados Unidos, partió la madrugada del miércoles desde San Pedro Sula, Honduras y se dirigieron a la frontera El Corinto, la más cercana a la costa del Caribe, que une a Honduras con Guatemala.

El pasado jueves, las autoridades de Guatemala colocaron una barrera policial que fue superada por la caravana.

Esta es la segunda caravana migrante que se organiza durante este 2020, pese a la contingencia sanitaria por coronavirus.

Se tiene previsto que en próximas semanas los centroamericanos lleguen a la frontera con México. En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó esta caravana como una “provocación”, pues ocurre apenas a un mes de las elecciones en Estados Unidos.

“Es un asunto que yo creo tiene que ver con la elección en Estados Unidos, no tengo todos los elementos, pero hay indicios que esto se armó con ese propósito, no sé en beneficio de quién. Ahora sí que como se dice coloquialmente de parte de quién, pero no nos estamos chupando el dedo”, dijo desde Palacio Nacional.