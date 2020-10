Al recomendar a los diputados de la LX Legislatura leer para estar bien informados con la información que enviará al Congreso en los días subsiguientes, Claudia Rivera reveló que el Ayuntamiento obtuvo el primer lugar en transparencia de 2 mil 457 existentes en México.

#Ciudad 🌆 La alcaldesa @RiveraVivanco_ acusa que los diputados del @CongresoPue se extralimitan en sus funciones, al revelar que el @PueblaAyto obtuvo el primer lugar de transparencia de dos mil 457 municipios del país. 🧐



Vía @jamsmilan 📹 pic.twitter.com/YzSjoD1dsQ — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) October 2, 2020

Después de la ceremonia para conmemorar el 2 de octubre de 1968, la alcaldesa refrendó que los diputados tendrán la información de transparencia solicitada sobre programas para paliar la crisis económica generada por el Covid-19.

Además, insistió que los legisladores extralimtan sus funciones al solicitar su presencia al margen de la ley, pero aclaró que la información que enviará pondrá a leer a los legisladores de la Comisión Inspectora.

“Insisto, voy a entregar información, adelantaré a los diputados y diputadas que van a tener que leer por si algunos no les gusta, esa es parte de la rendición de cuentas también y nunca me he negado a proporcionar la información que esta (también) en el portal del Ayuntamiento”.

Puntualizó que su gestión rinde cuentas claras y no desvía el recurso como en el pasado sí hacían las autoridades del pasado.

“En el pasado desaparecía el dinero y no veíamos las acciones o se iban en un gran puente y ahí se iba todo el recurso, hoy no es así, hoy me parece hemos dejado constancia de esto que se llama transparencia y cuentas sanas”.

Lamentó que los diputados se dejen llevar por rumores y no por hechos contundentes como la transparencia total del Ayuntamiento de Puebla ni en medio de la pandemia del Coronavirus dejó de transparentar el uso de sus recursos como hicieron varios gobiernos de municipios y estados.

“Lo que está en mi cancha es rendir cuentas y lo hacemos en tiempo real, y lo voy a seguir haciendo, no tenemos nada que ocultar; es un poco penoso que como diputados y diputadas no estén pendientes y se dejen llevar por rumores”.