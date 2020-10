Norma Vargas Macossay, egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), generación 1990, presentó su primera novela infantil “Las aventuras de Aurélie en el cementerio de mascotas ilustres”, la cual a través de una historia protagonizada por el fantasma de Aurélie Moreau retrata uno de los espacios más emblemáticos para los amantes de los animales: El cementerio de mascotas más antiguo de París.

Norma Vargas Macossay, en compañía del ilustrador Julio César Alegría Cordero, Tanya Cosío, directora de Publicaciones del Consejo Para las Culturas y las Artes de Chiapas, Alejandro Aldana Sellschopp, el egresado Luis Antonio Rincón y la directora académica del Departamento de Comunicación de la UDLAP, Valeria Leal Ramírez, presentaron de manera virtual su trabajo en torno a esta novela infantil.

Durante la presentación, Norma Vargas agradeció a la UDLAP, a través del Departamento de Vinculación con Egresados el interés de impulsar la trayectoria profesional de sus exalumnos.

“La novela de ficción comienza así: el fantasma de Aurélie heredera de la nobleza húngara decide salvar el honor de su abuela la reina de Transilvania y solicita la ayuda de sus mejores amigos: dos perros, un león, una lora, un gato y una serpiente que se encuentran sepultados en el cementerio de mascotas más antiguo de Paris. Juntos, intentarán derribar el barco fantasma del capitán Salvatore Cienfuegos” narró.

Luis Antonio Rincón, también egresado de la UDLAP y escritor de novelas infantiles, acompañó a Norma durante esta presentación y explicó que este libro dirigido a lectores infantiles será seguramente disfrutado de igual manera por adultos.

“Los personajes, las acciones y los tramas en Aurélie no encuentran limites en la vida, ni las divisiones zoológicas, ni en el lenguaje, todo se conforma en un solo universo narrativo que a pesar del riesgo corrido y gracias a la mano de la escritora nunca se desborda” explicó.

Por su parte, Julio César Alegría Cordero, comentó que fue un gusto haber coadyuvado para la creación de esta novela, “lo disfruté, tuve que analizar bien cada personaje para darle vida a lo que Norma quería dar a entender. No estaba tan familiarizado con el dibujo infantil, pero al leer este libro me di cuenta que no sólo está enfocado a la niñez. En esta novela conocí el art noveau, me pareció muy interesante e intenté ponerlo en la portada, todos los dibujos están ilustrados en gis pastel” explicó el ilustrador de esta obra.

Por otro lado, Alejandro Aldana Sellschopp quien fue maestro del taller de escritura en el que Norma creó su obra, declaró que durante algún tiempo estuvieron trabajando y finalmente se obtuvo este resultado que CONECULTA publicó.

Finalmente, Tanya Cosío directora de Publicaciones del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, durante su intervención declaró que este libro es muy querido por la dirección que representa debido al trabajo de ilustración único.