Porque el cine también se disfruta en casa, Cinépolis, está invitando a todos a ver los mejores estrenos, así como clásicas producciones, a través de Cinépolis Klic, que invita a que la función continúe desde los hogares; donde además de películas también encontrarán espectáculos, deportes y programación especial para niños y bebés entre muchas opciones.

Cinépolis Klic ofrece diversos métodos de pago entre estos: Tarjetas Cinecash de Cinépolis o Tarjeta Club Cinépolis, también se puede pagar con cualquier tarjeta de crédito o débito Visa o MasterCard, otra opción es con los puntos de Cinépolis Club o mediante una cuenta de PayPal. Si prefieren pagar en efectivo, una opción es comprar folios de cupón en tiendas de conveniencia. El procedimiento es fácil hay que entrar a www.cinepolisklic.com, donde se encontrarán los mejores contenidos y una amplia cartera de películas de diferentes años, tanto nacionales como internacionales, no pueden faltar las ganadoras de premios y las taquilleras.

De su catálogo de películas

Comprometidos con entretener a su público, la cadena de cines quiere recordar a sus cinéfilos, que podrán disfrutar de una amplia variedad de producciones cinematográficas desde la casa, donde el suspenso, acción, las cintas animadas y familiares, la ficción, terror, aventura y musicales entre otros géneros, estarán presentes en la comodidad de su hogar.

Solo por mencionar algunas cintas encontramos: Cindy La Regia, Unidos, Jojo Rabbit, Aves de presa, Mujercitas, El escándalo, Buscando justicia, Ángeles de Charlie, Espías a escondidas, Last Christmas, Guasón, Terminator: Destino oculto, Dolor y Gloria, La razón de estar contigo, Ma, Hellboy, Crímenes oscuros, Jugando con fuego, Frozen 2, Rápidos y Furiosos 7, El rey león, Jurassic World, Avengers: Infinity War, Star Wars: Episodio VII, El despertar de la fuerza, Avengers: Endgame, Maléfica: Dueña del mal, Un lugar en silencio, Spider Man: Lejos de casa, Star Wars: El ascenso de Skywalker, Había una vez en Hollywood.

Algunas recomendaciones

La Mula drama de 117 minutos. Earl Stone, hombre solitario en bancarrota tiene una oferta de trabajo que requiere nada más que conducir su camioneta. Un trabajo fácil pero no sabe que acaba de contratarse como transportista de drogas de un cártel mexicano. Earl desempeña bien su labor y su cargamento crece lo que llama la atención del agente Colin Bates, sin embargo lo que al principio parecía fácil para Earl se convertirá en su pesadilla. Actúan Clint Eastwood, Bradley Cooper, Taissa Farmiga, Michel Peña, Andy García entre otros. Dirige Clint Eastwood.

Spider Man: Lejos de casa, acción y aventura en 129 minutos. Después de lo ocurrido en Avengers: Endgame, Spider-Man deberá estar a la altura para enfrentar nuevas amenazas en un mundo que ya no será el mismo, pero tal parece que el joven Peter Parker no quiere afrontar el reto al menos no antes de vivir un poco más su vida, tomar unas vacaciones y tratar de ser una persona normal. Nuevos peligros y retos están por llegar y Parker en un dilema. Actúan Jake Gyllenhaal, Tom Holland, Zendaya, Samuel L. Jackson entre otros, dirige la cinta Jon Watts.

En buenas manos, drama francés de 110 minutos. Théo acaba de nacer y su madre biológica lo entrega a un programa de adopción. Los servicios de ayuda social y de adopción se ponen en marcha, para esto unas personas deben encargarse del bebé en esta fase de incertidumbre y otros deben encontrar a la que se convertirá en su madre adoptiva. Actúan Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Elodie Bouchez. Dirige Jeanne Herry.

Escape Room: Sin salida thriller psicológico de 100 minutos. Cuenta la historia de seis extraños que se encontraron en circunstancias fuera de su control y deben de usar su inteligencia para encontrar las pistas y acertijos o morir. Pero las cosas no son nada fáciles. Actúan Deborah Ann Woll, Logan Miller, Taylor Russell. Dirige Adam Robitel.

Toy Story 4, animación en 100 minutos. Disney y Pixar se unen para llevar a las familias la magia de los juguetes consentidos una vez más. Woody siempre ha estado seguro acerca de su lugar en el mundo y que su prioridad es cuidar a su niño, ya sea Andy o Bonnie. Pero cuando Bonnie suma un nuevo juguete a su cuarto, llamado Forky, un viaje junto con los viejos y nuevos amigos le enseñará a Woody cuán grande puede ser el mundo para un juguete. En las voces Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, dirige Josh Cooley.

Como novio de pueblo comedia de 121 minutos. Después de ser plantado el día de su boda, Diego (José Ma. De Tavira) queda destrozado y pasa de vivir el mejor día de su vida al peor momento de su existencia. Sus primos, Julián (Martín Altomaro) y Miguel (Ricardo Polanco), no permiten que Diego caiga y lo llevan a un viaje para olvidar y divertirse en Puerto Vallarta. Ahí Diego se reencontrará con Martina (Regina Blandón), su primer amor. Dirige Joe Rendón.