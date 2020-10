Con cinco meses de embarazo y durante su último viaje antes de ser mamá, Allison Pataki volteó a ver a su esposo. “No veo nada con el ojo derecho”, dijo él, un segundo antes de perder el conocimiento. Después de un aterrizaje de emergencia, descubrieron que Dave, un cirujano y atleta de treinta años, había sufrido un derrame cerebral potencialmente mortal. Acto siguiente: Allison está sentada a solas en la sala de emergencias de un hospital, sin saber si su pareja sobrevivirá esa noche.

Heridas de familia, escrito por Allison Pataki y editado por el sello Diana, es un recordatorio de que las desilusiones serán parte de nuestro camino; sin embargo, en este viaje no faltará amor, esperanza, amistad, fe, gratitud, la presencia familiar y de los amigos.

Alli y Dave son dueños de una historia de amistad, noviazgo y matrimonio sin contratiempos, han disfrutado su amor. Familiares y amigos complementan su aventura juntos. Se conocieron desde estudiantes y han sabido fortalecer su relación. Ella es una periodista en busca de verdadera pasión profesional y él es un médico que está tomando las riendas de su carrera y especialización.

Después de que el esposo de Allison sufriera un accidente cerebral, ella decide escribirle cartas, hallando resiliencia y sanación: “Escribí aquella nota porque sabía que, pese a lo mucho que nos amábamos, pese a lo felices que estábamos de casarnos, habría días en que nos olvidaríamos de la buena suerte que nos había reunido (…) Toda mi vida tuve un temor persistente de ser demasiado afortunada...”.

Una historia real que nos recuerda que “los seres humanos estamos hechos para sobrevivir, aun cuando el día a día no parezca alentador”. Haciéndose cargo de su recién nacido y su esposo, Alli pudo encontrar sentido en el caos que le rodeaba.

Sobre la escritora

Allison Pataki es autora de los éxitos de ventas Sissi, emperatiz accidental y Sissi, emperatriz rebelde. También es coautora, con su hermano Owen, de la novela histórica Where the Light Falls.

Sus libros se han traducido a más de una docena de idiomas y su obra se ha presentado en reconocidos medios como The New York Times, ABCNews.com, USA Today, Fox News y The Huffington Post.

Allison y su esposo David se han dedicado a sensibilizar a las personas sobre las dificultades de la vida después de una lesión cerebral traumática.