El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es el nuevo líder autoritario de América Latina, aseguró este domingo en su editorial el diario británico The Financial Times.

De acuerdo con el medio británico, la “lealtad ciega” que pide López Obrador a sus colaboradores, sus llamados a votar para procesar a sus predecesores, así como las humillaciones públicas a quien lo critica “son buenas razones para sentir miedo”.

En dicha editorial, The Financial Times crítica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por ser la última en “inclinarse ante la voluntad del mandatario populista” y permitir la consulta para juzgar a los ex presidentes, pues consideró que la institución ignoró el principio sobre que dichas decisiones deben ser tomadas por los procuradores con base en evidencia.

The Financial Times explicó que la metodología expuesta en el sexenio de López Obrador “concentra cada vez más poder” y que la “mayoría de las decisiones más importantes son sólo suyas. Las instituciones que se niegan a ceder son atacadas”.

La publicación recalcó que los dos primeros años de su gestión han sido “magros”, es decir, pobres.

Además de el pronóstico, el medio británico consideró que la recesión de México este año “se espera que sea la peor de América Latina, excepto por Argentina”, esto, por los altos índices de crimen y la corrupción además de un "manejo errático" de la pandemia de coronavirus que "ha dejado al país con una de las tasas de mortalidad más altas del mundo”.

Finalmente, el medio augura un futuro a corto y mediano plazo poco alentador a México frente a las circunstancias que se avecinan.

“A menos que el presidente cambie de rumbo rápidamente, la segunda economía más grande de América Latina corre el riesgo de volver a caer en un pasado más pobre, oscuro y represivo, habitado por los caudillos autoritarios que la región esperaba haber dejado atrás”.