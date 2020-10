Después de entregar información sobre el recurso dispuesto por el Ayuntamiento en esta etapa Covid-19 a diputados de la comisión Inspectora, Claudia Rivera advirtió que los representantes de la LX Legislatura deben leer para conocer el por qué Puebla es número uno en transparencia en México.

Además acentuó que los 41 diputados deben acudir al seno del Congreso para informar al pueblo de los 217 municipios del estado las acciones detonadas durante su administración para beneficiar al pueblo.

Al salir de la sede del legislativo a donde compartió documentos para evitar la desinformación que prevalece al seno de la Comisión Inspectora por dejarse llevar por información sin fuentes y tendenciosa, refrendó que los diputados se extralimitan en sus funciones.

En compañía de la mayor parte de su gabinete dijo estar extrañada por la actitud del poder legislativo al estar enfocado en su gestión que en temas que aún no han estudiado, leído ni observado.

“Resulta extraño que teniendo tanto que revisar, se estén enfocando a procesos que están en curso, que la misma ley está enfocada y hacer las revisiones; me sorprende que no lo sepan o al menos tengan otra intención o decisiones con apariencia de violación de derechos humanos o persecución política. No lo vamos a permitir, defenderemos la autonomía municipal”, advirtió.

Ante ese panorama inquisidor indicó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) tiene mucho por trabajar para transformar la mala fama que tiene este organismo independiente.