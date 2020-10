El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell pidió a El Financiero “consciencia y responsabilidad social” después de leer una publicación en Twitter en donde se asegura que México llegó hoy a un récord de fallecimientos por coronavirus de 2 mil 789 y 28 mil 115 casos confirmados.

Minutos antes, con el objetivo de prevenir la interpretación fuera de contexto de estos datos comunicados durante la conferencia, el funcionario aclaró que esta cifra corresponde a un acumulado de varias semanas atrás y no de las últimas 24 horas y que ha sido procesada bajo otros parámetros.

López-Gatell mencionó que es necesario verificar las fuentes originales de los datos y pidió al editor del medio entender que tiene una función social que cumplir en medio de una pandemia.

“Cada pieza de información no verificada, no documentada, no rigurosamente analizada contribuye a la desinformación, que es el fenómeno de la infodemia”, dijo.

Reiteró que este tipo de mensajes, además, precipitan reacciones de desinformación y generan encono y división.

Los datos corresponden a cifras añadidas de acuerdo al tipo de diagnóstico de los casos positivos, por laboratorio, asociación epidemiológica, dictaminación o estimación, lo que habría generado un incremento de 25 mil estimados: “Ojalá nadie cometa este error metodológico, sino que se informe”.