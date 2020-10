Siguiendo con las colaboraciones, esta vez tocó el turno a dos extraordinarias voces y talentos, India Martínez y Marc Anthony, quienes interpretan el tema “Convénceme”. Una melodía llena de sentimientos y sensualidad acompañada de un video de más de 3 minutos.

De la canción y el video

India Martínez, una de las voces más cautivadoras de España, se une a Marc Anthony en “Convénceme”, un tema en donde queda impregnado el poderío y la magia de la música Latina mediante el entendimiento de dos grandes artistas que se mezclan con una naturalidad inusitada.

La exuberante elegancia que surge de su colaboración se plasma en el tema de India, que se presenta junto a un video en el que sus dos protagonistas desbordan su carácter. Bajo la dirección de Gema Lozano, el video de casi cuatro minutos presenta una atmósfera sensual de principio a fin que va de la mano con la letra de la canción.

Hay que mencionar que India y Marc se conocieron inicialmente a través del amigo de ambos, Alejandro Sanz.

La cordobesa envió el tema al neoyorquino y éste quedó inmediatamente fascinado con la voz y estilo de India quien lo cautivo desde las primeras notas.

“Convénceme” muestra en la letra y las voces, la sensibilidad y la unión de la balada pop con esos sonidos característicos suyos, tan de su patria de India, con una letra de balance perfecto entre lo romántico, lo místico y lo refrescante. “Convénceme” es un viaje en el tiempo y en la distancia, que con la aportación de Marc, la canción alcanza una nueva dimensión y fuerza en la interpretación, lo que ha gustado a los fans de ambos cantantes.

El tema original aparece en Palmeras, último trabajo de India y confirmación de su inconmensurable arte, el mismo que la ha convertido en una figura del pop racial español. Todo su poder femenino, todo su nervio, todas sus raíces afloran en un álbum que, con éxitos como “La Gitana”, “A Mí No Me Hables” o “Conmigo”, confirman a India como una de las grandes artistas españolas de la década.

De los artistas

Marco Antonio Muñiz Rivera mejor conocido por su nombre artístico como "Marc Anthony", nació un 16 de septiembre de 1968, es cantante y actor estadounidense de origen puertorriqueño, cuyos temas van desde la salsa, pasando por el bolero, la balada, tropical y el pop.

El intérprete ha logrado colocar 26 canciones como número uno en las listas de la revista Billboard. La canción Vivir mi vida cuenta con más de 736 millones de reproducciones en YouTube. Este sencillo marcó un parteaguas en su carrera, pues a unas horas de su estreno ya era número uno en la radio y en listas de iTunes.

Entre su repertorio que va desde la salsa, pasando por el bolero, la balada, tropical y el pop; destacan los temas: Valió la pena, Vivir mi vida, I need to know, You sang to me, Ahora quién, Tu amor me hace bien, Te conozco bien, Y hubo alguien, Se me sigue olvidando, Flor pálida, Y cómo es él, Que precio tiene el cielo, A quien quiero mentirle, When the nigth is over, My baby you, La copa rota, Hipocresía, Cambio de piel, El cantante; por citar unos temas.

Jenifer Yésica Martínez Fernández, mejor conocida como India Martínez, es una cantante nacida en Córdoba Andalucía el 13 de octubre de 1985, India es cantautora y músico española quien ha escalado a base de su talento.

Ha obtenido dos candidaturas a los Premios Grammy Latinos como Mejor Nuevo Artista y Mejor Ingeniería de Grabación en 2009 con su segundo álbum “Despertar” y una candidatura como Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional con su cuarto álbum “Otras Verdades” en 2013.

La cantante ha lanzado ocho álbumes de estudio, de los que ha vendido más de 200 mil ejemplares, sumando cuatro discos de platino y un disco de oro. India Martínez también ganó el Goya a Mejor Canción en 2015 por su canción Niño sin Miedo, banda sonora de la película El Niño, dirigida por Daniel Monzón.

Su primera actuación fue en 1998 en el programa televisivo Veo, veo, donde quedó como una de las finalistas. En el 2000 obtiene un premio como finalista y el Premio Especial a la Joven Promesa en un concurso de esta localidad de canción española.

En 2001, fruto de su participación en un certamen de tarantos y tarantas. En 2003 firmó un contrato con La Voz del Sur, con la que lanzó su primer álbum “Azulejos de lunares” en 2004.

ste primer disco contenía interpretaciones con varias modificaciones musicales de los boleros clásicos y tangos de José María Cortina.

En su carrera ha tenido importantes colaboraciones con artistas como David Bisbal, Pablo Alborán, Paulo Gonzo, Sin Bandera, La Oreja de Van Gogh. Entre sus sencillos destacan: Sólo tú, Vida mía, Vencer al amor, 90 minutos, Manuela, Los gatos no ladran, Hoy, Ya no me creo, Dime qué será, Olvide respirar, Corazón hambriento, Gris, La gitana, Conmigo entre otros.