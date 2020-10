Hasta el siguiente año regresarán los más de un millón 700 mil alumnos de los diferentes niveles educativos a las clases presenciales, pues aún cuando el semáforo epidemiológico este en color verde esto solo significa un control de la pandemia; el gobernador, Miguel Barbosa consideró que es riesgosa la concentración masiva porque eso generaría un rebrote de Covid-19, así lo conveniente es esperar hasta que a la entidad llegue la vacuna contra el virus.

Barbosa Huerta descartó que en noviembre los alumnos regresen a las aulas como se sugirió hace varias semanas, pues es importante cuidar la salud de las niños y jóvenes, así como de los docentes y trabajadores de la educación, por lo que su gobierno esperara hasta que haya condiciones seguras para quienes asisten a las escuelas.

“El regreso a clases es un asunto muy reservado para los gobiernos, yo veo que un regreso a clases aun en verde del semáforo epidemiológico es riesgoso, porque el color verde es ausencia de padecimientos o un control total de los mismos, mientras no haya vacuna no habrá eso. Yo no me atrevo a dar mi opinión sobre regreso a clases en noviembre, seguro en noviembre no, me atrevo a pensar ahora que es para el siguiente semestre, pero todo en función de los factores de riesgo para los niños, de los jóvenes. Regresar a clases es el contacto masivo de personas de todas las edades que estudian”, dijo el mandatario local.

El gobernador señaló que su administración tomará decisiones con el objetivo de mantener seguros a quienes acuden a las escuelas de los diferentes niveles, desde básico hasta superior.

Sin voluntad de escuelas particulares para hacer descuentos en colegiaturas

Por otra parte, el gobernador señaló que instruyó al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que dialogue con escuelas particulares; sin embargo, la respuesta ha sido negativa, pues no se han generado descuentos en las colegiaturas, a pesar de que las clases son a distancia.

“No hemos podido, la instrucción que le di al secretario de educación es dialogar con las escuelas privadas y no hubo respuesta, no, es negocio, a distancia siguen cobrando la misma colegiatura, entonces son circunstancias que muestran las realidades, por eso tanto enojo por una Ley de Educación a la que le dieron todo tipo de calificativos”, dijo.

Y es que, las escuelas continúan con los cobros normales a partir de este ciclo escolar 2020-2021, a pesar de que en la última etapa del ciclo escolar pasado sí mantuvieron descuentos desde el 15 y hasta el 40 por ciento en colegiaturas.

Y por último, el gobernador informó que aún no comienza la entrega de uniformes escolares al millón de alumnos de educación básica, aunque en los siguientes días se dará información con respecto a este tema, a cargo del titular de la SEP, Melitón Lozano Pérez.