Al señalar que no es la “consentida del gobernador”, la alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, aseveró que no hubo ninguna adjudicación directa para la adquisición de cámaras de seguridad, por lo que sentenció que no ha habido ninguna irregularidad.

En rueda de prensa, acusó que está siendo víctima de un golpeteo político para denostar su administración con miras a las elecciones del 2021, en el que pretende regresar la derecha a gobernar el municipio.

Este año se anunció la instalación de más de cien cámaras de seguridad de alta tecnología y definición 4K con una inversión superior a los 42 millones de pesos, con la que se pretende bajar los índices delictivos hasta en un 30%.

Pérez Popoca, afirmó que los procesos de licitación pública de las obras han sido apegadas a la ley y la adjudicación fue con la validación del Cabildo en mayo pasado, porque era la propuesta más económica y con tofos los requisitos del C5.

La empresa E-tek proveedores en informática y servicios SA de CV, fue la negociación ganadora de la licitación, para el proyecto de video vigilancia y monitoreo urbano.

Karina Pérez, argumentó junto con su equipo de trabajo que fue la propuesta más económica y la que cumplía con los requisitos que solicita el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5).

Atribuyó la campaña de despretigio a los tiempos electorales, debido a que una persona de la que tampoco dio nombre, es colaboradora de un medio de comunicación que la ha atacado.

Afirmó que se quiere sacar "raja política", desprestigiando el trabajo que se realiza en el municipio de San Andrés Cholula.

De este modo también que no es la favorita del gobernador Miguel Barbosa, que no existe ningún acto de ilegalidad en el trabajo, y todo se ha realizado conforme a lo que establece la norma.

Asimismo rechazó que su esposo esté inmiscuido en negocios que tengan que ver con el ayuntamiento sanandreseño, por lo que pidió respeto a su familia que no tiene nada que ver con a política.

Para la siguiente semana será presentado el proyecto de la instalación de las primeras 100 de 250 cámaras de seguridad en todo el municipio sanandreseño.

#Ahora 💡 La alcaldesa de @SnAndresOficial, Karina Pérez Popoca, aseguró que "no es la favorita" del gobernador @MBarbosaMX, pues señaló que no existe ningún acto de ilegalidad en el trabajo, y todo se ha realizado conforme a lo que establece la norma 🧐



Vía @castilloloyo 📹 pic.twitter.com/X1np0mStSC — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) October 6, 2020

Invitó Karina Pérez a los sanandreseño a denunciar los puntos de mayor delincuencia y de esta forma poder contemplarse para en la segunda etapa se pueda colocar una cámara de ser necesario.

“No traemos un tema de beneficio propio a través de una empresa violentando procesos administrativos, no estamos beneficiando a ningún amigo, como se hacía antes en la política de San Andrés”, dijo.

“No hice ningún favor, no hice ningún compromiso con ningún sector, llegué con las manos y los pies libres para caminar y trabajar” asevero, lo que dijo, se ha demostrado a lo largo de dos años.

Ataques mediáticos

“Conmigo lo que quieran, pero con mi familia no lo voy a permitir”, dijo la alcaldesa en rueda de prensa, luego de acusaciones mediáticas de corrupción en la que inmiscuyeron a su esposo en la licitación de las cámaras de seguridad.

“Vamos a empezar a vivir un proceso de golpeteo, vamos a empezar a vivir situaciones que van a poner en la lupa al gobierno de San Andrés Cholula”, dijo al señalar que hay 217 municipios pero en la estrategia mediática parece que los únicos que lo hacen mal son los de la 4T.

Indicó que no está devolviendo favores a supuestos patrocinadores de su campaña, quienes dijo son sus amigos y compañeros de causa en la lucha social.

“Se dice que soy la favorita del gobernador del estado y por eso se crea esta imagen de que camino en la impunidad, pero lo puntualizo, no soy la favorita del gobernador Miguel (Barbosa), siempre he tenido un trato respetuoso”, dijo.

“No crean que porque don Miguel (Barbosa) respeta el gobierno de San Andrés, yo me creo con la impunidad de hacer lo que quiera, al contrario, estoy doblemente comprometida en el ejercicio administrativo de llevar mis procedimientos”, dijo.

Por lo tanto, aseveró que la información vertida mediáticamente es falsa y solo es parte de una estrategia de desgastar a los gobiernos de la 4T o Cuarta Transformación.

“Don Miguel (Barbosa) ha sido muy claro desde que llegó a la gubernatura y en su proceso de campaña, no va a permitir que ningún presidente municipal camine y fomente prácticas deshonestas”, aseveró la alcaldesa sanandreseña.