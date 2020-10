Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, no podrían ser enjuiciados por un tema de prescripción de delitos penales y administrativos.

Lo anterior, dijo, representaría que únicamente a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto podrían ser enjuiciados.

Expuso que una “salida” a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de someter a juicio a los ex mandatarios, sería conformar una comisión de la verdad.

Todo lo anterior fue expuesto por el funcionario durante el Seminario Virtual sobre Violencia y Paz, organizado por el Colegio de México.

“Cuando a mí me plantean en el tema de los ex presidentes, yo lo que digo es que se podría investigar a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, porque los delitos no se encontrarían prescritos, pero no así a Vicente Fox o Salinas de Gortari, porque los delitos ya se encontrarían prescritos”, sostuvo.