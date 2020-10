Algunas áreas Covid-19 quedarán funcionando de forma permanente informó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien reiteró que no se desmontarán los hospitales para atender la pandemia, hasta que el semáforo epidemiológico quede en verde y la vacuna llegue al estado.

En conferencia de prensa, en donde se informó que desde el inicio de la pandemia 34 mil 363 personas han resultado positivas a la enfermedad, de las que hay 620 personas activas distribuidas en 55 municipios, el mandatario local reiteró que cuando el semáforo estatal pase a color amarillo se comenzará la planeación para desmontar los nosocomios, pero esto será hasta que la pandemia este totalmente controlada y haya tratamiento para la enfermedad.

Asimismo, aun cuando ya exista un tratamiento y vacuna, habrá áreas disponibles en los hospitales para atender a pacientes con esta enfermedad, pues dijo que su administración no escatimará en la inversión y en recursos para mantener a salvo a las familias poblanas.

“No vamos a desconvertir hospitales hasta que no estemos en verde, en amarillo vamos hacer la planeación, pero la reconversión la haremos en verde, hay un proyecto de qué hacer y áreas de hospitales van a quedar para Covid mientras que no haya vacunas. La pandemia es un asunto que no sabemos cómo va a responder frente a la vacuna, ha sido una inversión muy grande para nosotros como para que lo quitemos sin que haya solución a este asunto”, dijo.

Disminuyen pacientes hospitalizados

En su intervención, el secretario de salud en el estado, José Antonio Martínez García, detalló que el número de pacientes hospitalizados disminuye, pues suman 620 personas activas al virus, pero de ellas hay 365 en los diferentes nosocomios públicos y privados, de los cuales 74 requieren ventilador mecánico.

Solo en la Red de Servicios de Salud hay 88 pacientes y 18 quienes requieren de ventilador; en el IMSS hay 125 pacientes de los que 20 requieren ventilador; en el ISSSTE hay 56 pacientes de los que cuatro requieren ventilador; en el ISSSTEP hay 38 pacientes de los que 13 requieren ventilador; en el Hospital Universitario hay siete pacientes de los que dos usan ventilador; en el Hospital Militar Regional hay 13 pacientes con el uso de diez ventiladores; finalmente en los nosocomios privados hay 38 pacientes con el uso de siete ventiladores.

Con respecto a las defunciones, el funcionario estatal informó que suman 4 mil 366 personas a quienes el Covid-19 ha quitado la vida, 19 de ellas en las últimas 72 horas, por lo que convocó a que las familias continúen con el Pacto Comunitario, con el objetivo de prevenir la enfermedad, esto significa el uso de cubre bocas, lavado frecuente de manos y uso de gel antibacterial.

Las autoridades de salud recomendaron a las familias a mantener buena alimentación y protección en esta temporada de bajas temperaturas, ya que además del Covid-19, en esta época del año la gente es afectada por la influenza de tipo estacional.

Segob sin reporte de daños por heladas

En su intervención, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, informó que no hay daños hasta el momento en el sector agrícola, por las bajas temperaturas; sin embargo, reiteró que los Ayuntamientos ya son apoyados por las autoridades estatales con insumos para que se distribuyan a la población y de esta forma enfrentar las bajas temperaturas.

Señaló que con los más de 50 frentes fríos para la temporada otoño-invierno hay atención por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, las dependencias y los municipios a efecto de atender a la población más vulnerable en los diferentes municipios, especialmente en las Sierras Negra, Norte y los ubicados a las faldas del volcán, pues son los más afectados con las bajas temperaturas y heladas.