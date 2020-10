Atrás quedarán las grandes fiestas y eventos masivos de los informes de gobierno de los 217 municipios de Puebla, los que no podrán conglomerar personas ante la contingencia sanitaria por covid-19.

Este 2020 las autoridades municipales tendrán que acoplarse a la nueva normalidad y realizar sus eventos de manera virtual por medio de transmisiones en internet.

Solamente con la llamada sana distancia, se realizarán las sesiones de cabildo, donde cada presidente municipal o alcaldesa, rendirá cuentas ante sus compañeros regidores.

Ahora los ayuntamientos además ahorrarán recursos que se invertían en la realización de los eventos, donde los alcaldes se lucían a todo esplendor.

Todo para evitar contagios de la enfermedad covid-19, que ha azotado al mundo entero.

Desde esta semana iniciaron los eventos en los distintos municipios, siendo el primero en Tecali de Herrera, al que estuvo conectado vía remota el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Virtual

El 12 de octubre, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, rendirá su segundo informe de labores, durante sesión de cabildo transmitida por internet.

En el evento habrá posicionamientos de las diferentes fracciones políticas de regidores y aún se definirá quien será el encargado de dar respuesta al informe.

La Secretaria General del Ayuntamiento, Liza Aceves López, informó que por las disposiciones de la contingencia no habrá invitados, ni ciudadanos al Palacio municipal.

Sólo se realizará la sesión solemne en donde la alcaldesa de Puebla, presentará su informe de labores, lo entregará por escrito y fijará su posicionamiento político ante los asistentes.

La transmisión se hará a través de los canales o cuentas oficiales del Ayuntamiento de Puebla por las distintas redes sociales de internet.

Aún no se confirma la presencia física o virtual del gobernador del estado, Miguel Barbosa o algún representante que pueda enviar.

Asimismo a alcaldesa realizará informes regionales en las 17 juntas auxiliares, cinco días después del informe oficial con reducido número de personas, como los ediles, inspectores, presientes de comités del agua y líderes de las zonas.

Alistando fechas

El ayuntamiento de San Pedro Cholula, está ajustando la fecha del informe, el cual se realizará después del 15 de octubre, igualmente a puerta cerrada a sesión de Cabildo.

El alcalde, Luis Alberto Arriaga Lila, explicó que están ajustándose a un calendario con el mandatario estatal, con quien ha platicado personalmente del asunto.

“Vamos a hacer la sesión de Cabildo como lo hemos hecho siempre y para dar un mensaje a todos los cholultecas de todo lo que hemos estado trabajando”, explicó en entrevista.

“Tiene que ser virtual, no podemos aglutinar gente, a mi me preocupa mucho este tipo de reuniones, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos ya una estabilidad en tema de contagios, pero no podemos ser irresponsables todavía”, dijo.

Por Face

El próximo 15 de octubre a la 1 de la tarde iniciará la transmisión por Facebook Live del segundo informe de labores de la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca.

La sesión de Cabildo se realizará a puerta cerrada en el palacio municipal, ante la contingencia sanitaria, por lo que solo se espera que haya una conexión de larga distancia del gobernador Miguel Barbosa.

Desde julio en San Andrés Cholula, se cancelaron todos los eventos masivos hasta el 2021, desde de El Grito de Independencia, hasta el informe de labores.

La alcaldesa Karina Pérez, indicó que se tiene que cuidar la salud, que es la prioridad, por lo que la medida se tomó en Cabildo para evitar la propagación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad covid-19.

Karina Pérez, señaló que la situación no está para festejos por la pandemia y se deben evitar todo tipo de eventos que reúnan a muchas personas.

Y es que no sólo se evitó el festejo patrio, sino también el informe de gobierno, el día de muertos y celebraciones decembrinas.

“Están canceladas todas las actividades desde agosto hasta el 31 de diciembre porque la situación de salud es alarmante para nuestro estado y nuestro país”, dijo.

Adelantó que habrá también un protocolo para la visita de los panteones la temporada de muertos, a principio de noviembre, para proteger a las familias que asisten.

“Con un acuerdo de Cabildo quedó plasmado, todo está suspendido hasta los festejos religiosos (…)” insistió.

“Apelo a la sensibilidad, creo que los labios que rezan y las manos que ayudan sirven más que solamente rezar” aseveró.

Pocos invitados

En tanto, los ayuntamientos de Coronango y Cuautlancingo, también organizan sus transmisiones por redes sociales, luego de que si realizarán eventos con unos cuantos invitados.

El presidente municipal de Coronango, Antonio Teutli Cuautle, realizará el evento en el nuevo edificio de Complejo de Seguridad C5, recientemente inaugurado, donde solo invitará a contadas personas.

El evento se realizará el jueves 15 de octubre a las 12.30 horas, al que aparte de los regidores, estarán invitadas apenas 10 personas representantes de los sectores.

En tanto, en Cuautlancingo, la alcaldesa Guadalupe Daniel Hernández, llevará a cabo su evento el mismo 15 de octubre a las 11 horas en el auditorio municipal, al que se tiene pensada la llegada de menos de 40 personas representantes de distintos sectores de la sociedad.

Ambos eventos se transmitirán también por las redes sociales de los respectivos ayuntamientos.