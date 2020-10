El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se está recuperando de COVID-19 en la Casa Blanca, "no ha presentado síntomas en más de 24 horas", dijo hoy el médico del mandatario.

En un nuevo memorándum sobre el estado del presidente, el médico de la Casa Blanca Sean Conley señaló que "su examen físico y sus signos vitales, incluyendo la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria, permanecen todos estables y dentro del rango normal".

"No ha presentado fiebre en más de cuatro días, no ha presentado síntomas en más de 24 horas, y no ha necesitado ni recibido oxígeno suplementario desde la hospitalización inicial", señaló el médico.

Además, dijo que los resultados de los exámenes de laboratorio del lunes "muestran niveles destacables" de anticuerpos contra COVID-19.

El presidente dio positivo por Coronavirus el 1 de octubre, y más tarde fue internado en un hospital militar para su tratamiento. Trump regresó a la Casa Blanca el lunes.

Con información de Xinhua.