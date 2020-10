La reorientación de 500 millones de pesos, avalados por el Cabildo de Puebla, se frenó, pues el Gobierno del Estado anuló de la publicación del Periódico Oficial del Estado el acuerdo del Cabildo de Puebla por el que aprueba la modificación de los Programas Presupuestarios y la Reasignación de Recursos del Presupuesto de Egresos del Gobierno Municipal para el Ejercicio Fiscal 2020.

El dinero reorientado serviría para atender la reactivación económica ante la pandemia del Covid-19 y obras en el Centro Histórico de Puebla, de las que no se tienen los permisos ambientales e incluso han sido severamente criticadas tanto por empresarios del comercio formal y autoridades locales, al señalar que además de que estas obras afectarían a los negocios establecidos se dañaría el patrimonio cultural de la Ciudad.

El documento publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado destaca que la Consejería Jurídica “determina la nulidad de la publicación del Periódico Oficial del Estado Número 6, Tercera Sección, de fecha martes ocho de septiembre de 2020, Tomo DXLV, en el que se publicó el Acuerdo de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha 11 de agosto de 2020, por el que aprueba el Punto de Acuerdo presentado, de la modificación de los Programas Presupuestarios y la Reasignación de Recursos del Presupuesto de Egresos del Gobierno Municipal para el Ejercicio Fiscal 2020, derivado de la emergencia sanitaria por el virus SARS CoV2”, se cita.

El pasado 8 de septiembre se publicó en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo del Cabildo de Puebla del pasado 11 de agosto de 2020, el que se refiere a la reorientación del presupuesto, derivado de la emergencia sanitaria por el virus SARS CoV2; sin embargo, el Ayuntamiento de Puebla omitió enviar los anexos 1 y 2 que explicarían el antecedente, acuerdo y la utilización de los recursos.

“Los anexos 1 y 2 que refiere el considerando XIII, no fueron remitidos para su publicación, por lo que no es posible darle publicidad a la adecuación que se pretende publicar en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo, dicha omisión afecta la vigencia de la Adecuación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 aplicable al Municipio de Puebla, en tanto que la falta de los anexos implica la falta de aplicación de las reformas presupuestales, es decir, no se tiene certeza de las adecuaciones aprobadas por el cuerpo edilicio del Ayuntamiento del Estado de Puebla”, se cita en el documento publicitado.

A pesar de que con posterioridad el Ayuntamiento de Puebla presentó una nota aclaratoria hubo nuevas irregularidades en la documentación, por este motivo se otorga la nulidad a la publicación y con ello queda sin efecto la reorientación de los recursos.

Ayuntamiento puede emitir nueva aclaración

En el acuerdo de nulidad publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado también se aclara que el Ayuntamiento de Puebla tiene la oportunidad para remitir la información completa para que así proceda a una nueva publicación y entonces entre en vigor el acuerdo de reorientación de recursos.

Se cita que “se concede el derecho a la autoridad conducente para que presente de forma completa la solicitud de publicación del acuerdo de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha 11 de agosto de 2020, que aprueba el Dictamen presentado por la Comisión de Reglamentación Municipal, por el que expide el Reglamento Interior de la oficina de la Presidencia Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla”.

La reorientación de recursos

Fue en agosto cuando el Cabildo de Puebla avaló la reorientación del presupuesto 2020, esto incluye ajustes presupuestales en 23 dependencias municipales, de los 500 millones de pesos modificados, 135 millones serían destinados a las obras que Claudia Rivera Vivanco pretende realizar en el Centro Histórico de Puebla.

El resto del dinero serviría para otras dependencias y con ello apoyar supuestamente a las empresas que son afectadas ante esta emergencia sanitaria del Covid-19.