A unos días de cumplir dos años de haber llegado a la presidencia municipal por las siglas de Morena, Claudia Rivera Vivanco confió en alcanzar una relación institucional con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, su correligionario.

La alcaldesa recibió a Intolerancia Diario en el salón de Protocolos afable y de buen ánimo. Rivera Vivanco detalló los logros de su gestión municipal a los que resumió en una sola frase: justicia social.

Previo a la entrega de cuentas a los ciudadanos, la presidenta de Puebla consideró que su gobierno ha vivido durante este año momentos de gran complejidad a los que ha respondido con un intenso programa de apoyo para la población, con un programa de reactivación económica y reordenamiento de los recursos públicos a obras indispensables de infraestructura.

Insistió en que la autonomía municipal es un derecho irrenunciable, consagrado en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicano, además de ser un factor básico en el proceso laboral de cada entidad gubernamental viviente en territorio nacional.

La presidenta municipal estimó que gracias a las estrategias desarrolladas, se ha logrado disminuir los índices de incidencia delictiva.

Claudia Rivera primera alcaldesa de izquierda de Puebla capital calificó como normal la serie de desencuentros y sin sabores con el gobernador.

Pero aclaró que los cuerpos de seguridad pública del municipio del Ayuntamiento los conserva intactos de Puebla.

Además, valoró que la reingeniería obligada de los recursos municipales por la pandemia del Covid-19 nunca afectó el desarrollo del trabajo cotidiano de la administración en obra pública y programas sociales.

Claudia Rivera refrendó que ahora las privilegiadas son las 17 juntas auxiliares olvidadas históricamente por los gobiernos anteriores.

Ante ese panorama de trabajo acompañado por la pandemia del Coronavirus, dijo, el Ayuntamiento con sus funcionarios y toda la fuerza laboral se ha comportado a la altura de las circunstancias con una labor cotidiana orientada a mejorar la calidad de vida de los poblanos.

-¿Qué enseñanzas te ha dejado el segundo año de gobierno?-

—Nos ha tocado vivir un año muy complejo en todo el mundo derivado por la pandemia del Covid-19. Nosotros hemos ido adaptando acciones sobre la marcha, también nos hemos visto obligados a reinventarnos como les ha tocado a todos los sectores; sin dudas los gobiernos municipales estamos obligados a estar también en la primera línea de batalla junto con el ejército de batas blancas a veces atrás de ellos a veces a un lado a veces antes para que puedan hacer también su trabajo y eso fue un reto inédito del cual lo puedo decir seguimos en pie. El trabajo nos permitió hacer frente con una estrategia que ya veníamos trabajando desde el año pasado que tenía que ver con fortalecer nuestras finanzas, con sanear a nuestro erario público para atacar una deuda histórica que se nos había heredado como generación.

"En ese sentido la administración fue criticada en su momento porque se juzgaba que había sido lenta la manera de gastar el recurso del pueblo, pero costaba quizás en ese momento entender que estábamos haciendo una estrategia de fortalecer nuestra autonomía financiera en la idea que el primero de enero de este año tuviéramos suficiencia presupuestal para arrancar con todas estas acciones de infraestructura social de obra pública y tareas de justicia social que les hemos llevado a la población porque muchas personas llevaban más de 20 años en espera, lo logramos".

Una fiera llamada coronavirus

Aplaudió que su gestión arrancara el año con recursos propios porque no nadie esperaba que viniera la pandemia del Covid-19, fue importante tener los recursos propios porque permitió hacer un buen frente cuando llegó la pandemia.

-¿Funciona la estrategia? -

—Estar bien parados y salir con dos estrategias de reacción que fue direccionado a la salud porque no toda la gente podía permanecer en casa, tenía que seguir trabajando y nosotros teníamos que darle por lo menos los elementos básicos, como fue materia de seguridad el desempleo, por lo menos los elementos básicos para salvaguardar su salud en materia de seguridad en apoyo a la mitigación del desempleo que fue uno de los estragos que comenzó a generar, a la par de esto, una reprogramación del presupuesto es lo que nos está permitiendo ahora arrancar con esta etapa de la reactivación de la economía en el municipio de Puebla, además de manera paulatina hemos seguido todas las recomendaciones de la autoridad sanitaria, pero con la misma estrategia de reactivación económica que acabamos de arrancar debe de ser sostenida paulatina Sí pero sostenida Y eso nos va a permitir terminar este año con esa suficiencia presupuestal para todas esas tareas que ya programamos y que ya nos están permitiendo generar economía de arrastre y que el primero de enero de 2021 esas tareas no se detendrán por ningún motivo que tengamos. Estos recursos propios son para seguir avanzando con todo en esta estrategia sobre todo para el desarrollo de la economía local, es urgente por el panorama complicado.

-¿Entienden los diputados los procesos de transparencia? -

—Siempre estamos abiertos a que haya diferentes puntos de vista al debate y obligaciones, siempre compartimos la información y damos a conocer la transparencia que ha sido una herramienta fundamental para el combate frontal a la corrupción; en tres cosas nos hemos enfocado, en los esfuerzos en esta administración en fortalecer y atender la seguridad, que era uno de los principales mandatos de la ciudadanía, el combate frontal a la corrupción y atender las causas que generan todo este desgaste y en ellos están todas las tareas de bienestar en función de generar oportunidades en el combate a la corrupción, además de implementar los diferentes mecanismos que en todas las dependencias hemos hecho está nuestro plan de trabajo como un eje transversal en algunas dependencias que hemos aplicado incluso una auditoría completa y exhaustiva al interior de toda la dependencia como el caso de la Secretaría Desarrollo Urbano, también revisando esta y las administraciones pasadas.

"La revisión de estados financieros del Ayuntamiento es algo inédito, eso nunca había ocurrido en todos los programas que nos ha tocado desarrollar, los que tenemos programados anualmente y los que tuvieron que ser de nueva creación por la pandemia todos absolutamente todos han sido auditados dentro de lo que marca la ley".

Pero la alcaldesa ponderó que las finanzas sanas y el cuidado no han confirmado ninguna afectación al erario, a la hacienda pública municipal.

Esto, puntualizó, es algo fundamental, pero además refrendó que el ser la administración municipal más observada de toda la historia del Ayuntamiento de Puebla no le da miedo.

"Tenemos auditorías preventivas en curso de manera inédita desde el año pasado, este año ya todas les hemos hecho y hemos dicho que sí a todas las convocatorias a toda las solicitudes de información a todas las convocatorias que me ha hecho la ciudadanía y las instituciones, sí hemos atendido ese mandato porque para mí es fundamental siempre que nos podamos hablar de frente. No hay nada que ocultar y al contrario mucho que presumir sobre todo en materia de combate a la corrupción".

Destacó que esos premios son porque ya no son evaluaciones propias sino se trata de dependencias o instituciones organismos de carácter o de peso internacional han hecho.

"Somos el primer lugar en transparencia efectiva, ya el municipio traía el primer lugar en transparencia, pero ante publicaba cuántos lápices, hoy la transparencias es calidad de la información y el tipo de información que proporciona es mejor, somos el primer lugar en transparencia proactiva, decir subimos todavía más el estándar porque tenemos un control, un mapa de obra pública donde la ciudadanía puede observar en qué parte del municipio hay obra esta en el mapa el tipo de obras, alumbrado, trabajo escolar, es la estrategia de que nadie se quede atrás y que no se quede nadie rezagado y que nos permita abatir esa brecha de desigualdad en todo el municipio".

Aplaudió que la transparencia también se note en que cualquier ciudadano puede saber el tipo de obra, cuánto costó la obra, el nombre de la empresa que tiene contrato, cuánto empleo está contratando.

"Este año con pandemia alcanzamos todavía más en transparencia fiscal con una reducción de nuestra fuerza laboral por las propias recomendaciones sanitarias pero no hemos dejado de trabajar y hemos dado cumplimiento a todos a todos los procedimientos legales que hemos tenido".

-¿Cómo calificas la relación del gobierno municipal con el gobernador?-

—En algunos momentos nuestras diferencias de opinión siempre las voy a externar también. Esa es mi obligación y cuando observé algo que me parece que puede tener riesgo plantearlo siempre, voy a plantear también los cómo podemos alcanzar los objetivos en común, siempre voy a tener la disponibilidad como lo he hecho hasta este momento de un trabajo coordinado porque ese es el mandato que nos dio la ciudadanía, los ciudadanos nos contrataron para trabajar para dar resultados y en algunos momentos siempre las diferentes opiniones pueden generar algunos desencuentros, pero yo confío mucho en que esos procesos son naturales en la en la relación en la convivencia en el clima laboral quizás no adecuados, pero la convicción y el compromiso que tengo es el de que siempre sea una relación muy institucional que nos permita trabajar en los resultados que la ciudadanía espera de nosotros.

-¿Defenderás la autonomía municipal? -

—Por supuesto eso es algo muy importante y cuando habló del empoderamiento de la autonomía del municipio es en todos los sentidos que hemos logrado con esta autonomía financiera que el año pasado 2019, que este año 2020 tengamos la inversión histórica más alta con recursos propios con recursos municipales sin deudas, pero sobre todo atendiendo lo que la ciudadanía nos ha demandado; no hay obras faraónicas y no hay nombre personal que vengan a ser la imagen de quién es la autoridad y son obras que la ciudadanía ha solicitado como pavimentaciones, arborización en salud, etcétera, etcétera.

El fortalecimiento de la policía municipal hoy sí se puede decir que "tenemos" una de las policías más fuertes del país.

"Yo no lo digo, yo ya no los digo, sino con la certificación que nos han dado solamente somos tres municipios a nivel nacional que tenemos la certificación Certipol dos municipios en todo el país que tenemos la certificación de Calea tres. Y qué bueno, eso es un avance más que nos ha permitido reducir la incidencia delictiva también la percepción todavía no estamos satisfechos y nos hace falta todavía que la percepción de inseguridad vaya más a la baja ha bajado pero todavía nos falta más por eso digo no estamos satisfechos y además porque podemos y porque nos merecemos como ciudad de Puebla más y mejores cosas y por eso Vamos por más y mejores acciones que nos permitan vivir esta ciudad de libertades y derechos".