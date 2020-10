Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la mejor protección que tiene es justamente su 'mañanera' y de paso, recalcó que su Ángel de la Guarda "es el pueblo”.

Las palabras del mandatario federal salieron a colación tras ser cuestionado sobre el blindaje que tendrá la administración de la 4T de cara a las elecciones de 2021.

"Si se tiene el respaldo del pueblo, el apoyo de la gente y se mantiene comunicación con el pueblo, no hay nada que temer, esa es la estratega”.

López Obrador señaló que su única preocupación es enfrentar la pandemia de coronavirus y explicó que vive con la consciencia tranquila al revelar que está trabajando por el pueblo.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo federal consideró 'normal' las reacciones de sus críticos en las que incluyan acciones para desprestigiar o desmeritar el trabajo del gobierno federal.

Otro tema en el que acusó la injerencia de 'la oposición' fue el retaso para la aprobación de la eliminación de los 109 fondos y fideicomisos.

“Es un tema electoral, porque el dinero no va a desaparecer, los beneficiarios no van a dejar de recibir el apoyo, lo que se está buscando es que no haya corrupción”.

Finalmente, pronosticó que en el inicio de la temporada electoral habrá más acciones como estas, las cuales, según él, se van a intensificar.