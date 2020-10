El diputado Jonathan Collantes rindió su segundo Informe de Actividades Legislativas en el cual se presentó como uno de los más productivos de la actual Legislatura con 48 Iniciativas y 14 Puntos de Acuerdo presentados en dos años.

“Mi misión es vivir para servir y cómo no hacerlo si nací en las faldas de la montaña donde la gente todos los días trabaja su tierra y esa es mi inspiración; siempre me he preparado para ser competitivo, responsable, profesional, honesto e innovador; cualidades que pongo en práctica diariamente para servir a mi distrito y a mi estado como Diputado Local”, destacó en el inicio de su informe virtual.

Hasta el día de hoy ha presentado catorce Proposiciones con Punto de Acuerdo, de las cuales, destaca regresar a su precio original de seis pesos el costo del pasaje del transporte público, en caso de que los concesionarios del mismo no dieran cumplimiento a los compromisos que adquirieron a principios de este año y de esta manera evitar afectar el bolsillo de las poblanas y los poblanos; esta proposición se encuentra en estudio dentro de la Comisión de Transporte y Movilidad.

“He presentado 48 Iniciativas con Proyecto de Decreto, una de ellas es la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla, orgullosamente puedo decir que fue aprobada”, resaltó Collantes Cabañas.

Con el objetivo de dar un mayor reconocimiento a uno de las cosas que mayor identidad brindan a los poblanos, propuso declarar el día 11 de diciembre, como el “Día Estatal de la Talavera”, debido a la importancia que la misma tiene en el Estado y en virtud de que ese día fue considerada la misma como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Gestoría

Como diputado ha promovido en materia de infraestructura: más de 15 obras a lo largo de su distrito (Ciudad Serdán).

En Educación: más de 80 becas para estudiantes de preparatoria y 10 a nivel universitario; más de 345 tabletas a estudiantes, 24 computadoras y cientos de litros de pintura e impermeabilizantes para varias escuelas, así como apoyo para viajes de conocimiento y cultura. “Uno de mis programas favoritos: Diputado por un día, en el cual han participado más de 20 escuelas y les he apoyado con todos los gastos necesarios”, comentó en su II Informe.

En Salud: más de 150 sillas de ruedas, más de 3,000 medicamentos, más de 200 lentes. En Deporte: más de 200 deportistas beneficiados con uniformes y utensilios para sus prácticas.

“Mi trabajo realizado hasta el momento dentro de la actual legislatura, me permite decirte de frente y mirándote a los ojos que soy de los Diputados más productivos. Toda esto lo he podido realizar gracias a tu confianza y también gracias a que Presido la Comisión de Transportes y Movilidad y soy vocal de las comisiones de: Educación, Asuntos Municipales, Desarrollo Urbano y Vivienda”, concluyó.

Presentes en el informe estuvieron presentes: La Presidenta de la LX Legislatura, Nora Merino Escamilla, el Presidente Estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, Laura Escobar, Presidenta del Partido Compromiso por Puebla, sus compañeros Legisladores, Javier Casique Zarate, Héctor Alonso Granados, Paola Ruíz García, Marycamen Saavedra Fernández, Raúl Espinosa Martínez, el Secretario de Movilidad y Transportes, Guillermo Aréchiga Santamaría, además de Alberto Jiménez Merino y Enrique Doger Guerreo, entre otras personalidades.