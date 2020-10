Trabajadores de la administración municipal de San José Chiapa se presentaron con un gran grupo de uniformados para realizar una revisión a la planta de autos premium Audi.

El líder del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi), César Orta Briones puntualizó que al interior de la planta los trabajadores del tercer turno ingresaron normalmente.

"En teoría lo que quieren revisar son las instalaciones ahorita entraron los compañeros del tercero de manera normal a trabajar", refirió.

Orta Briones confió que esperan que a la salida de sus compañeros del segundo turno el panorama sea normal, sin contratiempos, como ocurrió en el ingreso de los agremiados.

"Esperemos que ahorita, la salida de los del segundo también sea de manera normal vale".

Refrendó que sólo es una revisión de instalaciones pero está sorprendido por el número de municipales que acompañan a las autoridades del Ayuntamiento de San José Chiapa.

"No sé por qué tanta fuerza pública, se me hace demasiado, ahorita van a entablar un diálogo es lo que nosotros estamos pidiendo como sindicato".

El dirigente gremial acentuó a Intolerancia Diario que la meta es priorizar el diálogo con autoridades que al parecer son de Protección Civil de San José Chiapa antes que usar la fuerza pública.

"Entonces éste, solamente estar atentos para que los compañeros salgan con tranquilidad también, vale", refirió.

En contraste, fuentes internas confirmaron que el segundo turno tardó más de dos horas en poder salir.

Personal de la alcaldía indicó tener una orden para realizar una diligencia de inspección en las instalaciones de la armadora de autos alemana.

Armadora impide revisión

Alrededor de las 23 horas, Christine Kuhlmeyer, la directora de comunicación y sustentabilidad de Audi México, expresó ante los medios de comunicación que no se permitiría el acceso a los elementos uniformados porque no se encontraba en ese momento el representante legal de la empresa, amén de que el horario no era el más adecuado para la revisión que pretendían realizar los elementos de Protección Civil del Ayuntamiento de San José Chiapa.

Tras el habitual, “no tenemos más comentarios”, reveló que tanto los representantes municipales como la empresa alemana acordaron entablar una mesa de diálogo ante el gobierno estatal.