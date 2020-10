Como parte de las medidas de prevención como la influenza estacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla inicia la campaña de vacunación contra esta enfermedad respiratoria contagiosa, en sus 45 Unidades de Medicina Familiar (UMF).

La coordinadora de Enfermería en Salud Pública, Dolores Fernández Ramírez, informó que el IMSS ha puesto en marcha estrategias y acciones para la erradicación, eliminación y control epidemiológico de enfermedades prevenibles por vacunación.

La vacuna se aplicará a los grupos vulnerables: niños de seis a 59 meses, adultos mayores de 60 años; y a la población con factores de riesgo, como mujeres embarazadas (en cualquier trimestre de la gestación) y al personal de salud.

También a las personas con VIH, diabetes, obesidad mórbida, cardiopatías, asma en descontrol, cáncer u otra enfermedad que comprometa su sistema inmunológico.

La población que integra dichos grupos, tiene un riesgo muy alto, y en caso de enfermarse, la infección puede convertirse en una neumonía o influenza, incluso causar la muerte; por ello, el Instituto enfoca sus acciones hacia ellos.

La especialista recomendó vacunarse contra la influenza, no estar en contacto con personas que tengan alguna enfermedad respiratoria, mantener sana distancia (1.5 metros), el lavado de manos frecuente, usar un pañuelo desechable si está enfermo, estornudar en el ángulo del codo, no compartir utensilios de comida, desinfectar con cloro los utensilios de la oficina y comer frutas que contengan vitamina C.

Por último, invitó a la población derechohabiente a que acudan a los módulos de PREVENIMSS a aplicarse la vacuna, para prevenir la influenza.

En el caso de presentar alguna sintomatología, debe acudir a su médico familiar y no automedicarse.