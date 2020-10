Este domingo culminó el último Gran Slam de 2020 con una soberbia actuación del tenista español Rafael Nadal, quien en menos de tres horas derrotó al actual número uno del tenis Novak Djokovic en tres sets por 6-0, 6-2 y 7-5.

El zurdo español, ya contaba con amplia experiencia en este torneo del cual ha sumado 100 victorias en el campo parisino.

Con el triunfo de este domingo, Rafael Nadal suma 13 títulos de Roland Garros y se convierte en el campeón de mayor edad desde 1972.

For the 13th time...@RafaelNadal is King in Paris.#RolandGarros pic.twitter.com/ICbgLmYj0T