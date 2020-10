La expectativa generada por el arribo de los gobiernos morenistas vienen a la baja, a pesar de los esfuerzos de la UPVA 28 de Octubre por mantener una política de gestión, negociación y concertación, lamentó Simitrio, al advertir que los gobiernos de la "cuarta transformación" han militarizado el territorio nacional para reprimir al pueblo.

En contraparte Rubén Sarabia Sánchez aclaró que en Puebla el gobierno sí ha escuchado las necesidades de la población.

Durante conferencia de prensa en el asta bandera del zócalo para dar a conocer el programa por el 47 aniversario de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre, priorizó que la organización siempre estará dispuesta a colaborar con el gobierno municipal y estatal.

Ante ese panorama subrayó que conjuntamente se trabajó del Mercado Unión aunque no hay avances, "no se ha hecho nada, no se ha puesto ni una sola piedra del proyecto”.

Negó que el Ayuntamiento aún tenga la intención de instalar un módulo de seguridad junto al Mercado Hidalgo por temas de intimidación contra los comerciantes.

Pero lamentó que les vieran la cara, porque acordaron que no se instalaría la base policiaca, pero lo mantienen en la zona del Hidalgo y solo lo cambiaron de calle.

Las acciones en la construcción de una base de la Policía Municipal en el mercado Unión, dijo, han quedado en buenas intenciones pese aprobarse la expropiación de un predio.

Reveló que conjuntamente elaboraron el proyecto, donde están plasmadas las necesidades de la ciudadanía en general, las que tiene los comerciantes que han estado trabajando y los intereses y prioridades del Ayuntamiento en cuanto a mostrar en los hechos que efectivamente atiende las peticiones de la población.

Valoró que la UPVA tiene buena relación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), al ejemplificar que en un principio la dependencia pretendió desarrollar una zona para la policía, pero tras mesas de trabajo se logró integrar otras acciones.

Acentuó que solicitaron una reunión con la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco para tratar el tema que y tiene mucho tiempo que se habló del proyecto, aunque hasta el momento no les han dado respuesta.

Todo parece indicar dijo que el proyecto quedó, o está más bien, en buenas intenciones, que, en acciones efectivas, eso deberían tratarlo con la autoridad para no caer en especulaciones de cualquier tipo porque "como dice el dicho que a veces peca más el que pierde que el que roba".

El 24 de julio previo en sesión de Cabildo por 13 votos a favor y 11 en contra los regidores aprobaron comenzar la expropiación del predio “El Roble” junto al mercado Hidalgo para de construir la Central Norte de Despliegue Policial y un Juzgado Cívico para combatir la delincuencia en esa zona.

Festejos

Tonatiuh Sarabia Amador, representante legal de la UPVA, indicó que realizarán un ciclo de conferencias a partir del lunes 19 de octubre y concluirán el 27 con un foro de solidaridad hacia la agrupación con todos los controles sanitarios.

Además, para evitar algún riesgo de contagio de Covid-19 serán pocas las personas a las que se permitirá estar presente.

El canal de la organización de Facebook y por otras plataformas digitales transmitirán los eventos.

La marcha el próximo miércoles 28 de octubre cerrarán las actividades de festejos.