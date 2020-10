El gobernador, Miguel Barbosa exhortó a los ciudadanos a continuar con las medidas sanitarias para mantener controlada la curva de contagios de Covid-19, a este lunes se reportaron 34 mil 904 muestras positivas del virus de las que solo 726 personas están activas a la enfermedad con un acumulado de 4 mil 413 defunciones.

En conferencia de prensa, el mandatario local refirió que su administración será cautelosa en la apertura económica, para evitar que haya un rebrote de contagios y que esto obligue a un nuevo cierre de actividades en su totalidad.

“Tenemos que ser muy cautelosos en nuestra reapertura porque para este anuncio de estos 15 días del semáforo epidemiológico federal, siete estados regresaron de amarillo a naranja, vamos a trabajar para que eso no nos pase, para la federación estamos en amarillo, pero nosotros vamos evolucionando favorablemente, la capital paso de rojo a naranja alto, todas las demás regiones están en amarillo y tenemos que consolidar esto, sobre todo en la capital donde hay el 67 por ciento de contagiados”, dijo el mandatario local.

El jefe del Poder Ejecutivo local refirió que su administración es responsable en la toma de decisiones, por lo que continua una apertura económica controlada, de acuerdo a un semáforo epidemiológico estatal, por lo que reiteró que Puebla capital está en color naranja alto, al tener una incidencia del 67 por ciento.

Sin casos de influenza y con 726 casos de dengue

En su intervención, el secretario de salud, José Antonio Martínez García, informó que hasta el momento suman 726 casos de dengue en el estado, sin registros de influenza y tampoco hay casos de sindemia, es decir, que alguna de esas enfermedades también la porten algunas personas contagiadas de Covid-19.

“Hasta el momento no hay casos de coinfección de Covid-Dengue o Covid-Infuenza, comentar que influenza estacional no tenemos reportado ningún caso y de dengue tenemos 726 casos confirmados, de los que son no grabes 612, con signos de alarma 93 y dengue grave 1, además de un fallecimiento comprobado”, dijo.

El secretario reportó que del jueves al domingo se reportaron 316 nuevos contagios de Covid-19, en total hay 726 casos activos distribuidos en 56 municipios, la zona conurbada tiene el 71 por ciento de incidencia.

Con respecto a las defunciones suman 413 personas afectadas; en tanto que, hay 438 pacientes hospitalizados, de ellos 107 graves esto incluye a los hospitales de la Red de Servicios de Salud en el Estado, al IMSS, al ISSSTE, al ISSSTEP, al Hospital Universitario, al Hospital Militar Regional y a los nosocomios privados.

En su oportunidad, el secretario de gobernación, David Méndez Márquez, informó que el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes continúa con 44 personas privadas de su libertad quienes están en observación, al ser portadores de Covid-19.

Finalmente, informó que suman 488 migrantes fallecidos, uno más que el reporte del pasado viernes.