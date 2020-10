La traición a los ciudadanos y a la ciudad de algunos funcionarios son parte de la frustración de Claudia Rivera Vivanco durante estos dos años de gobierno, además la alcaldesa reconoció errores y fallas técnicas, pero nunca equivocaciones éticas, ni corrupción al seno de su gobierno. Pero el trabajo detonado en medio de la pandemia del Covid-19 corroboró la transparencia de los recursos, el presupuesto se direccionó en mitigar los estragos económicos causados por el Coronavirus y en mantener la obra pública para contraer la desigualdad social promovida por los gobiernos del pasado apegados al confort del negocio político.

Durante su informe acentuó que ha derribado muros generados por la corrupción entre todos los actores políticos, empresariales y sociales.

"En ciertos momentos, algunos me aconsejaban seguir la inercia del pasado: dar convenios para que no nos 'peguen', brindar apoyos para ganar adeptos, ceder y negociar con el G tal, o construir respaldos a base de prebendas. Así se ha hecho siempre; me decían".

Claudia Rivera acentuó que si hubiese accedido a esas sugerencias, "cómodas y viles", seguramente su gobierno hoy entraría por la puerta grande a su segundo informe y estaría en otras condiciones.

"Habrían salido publicadas unas columnas llenas de zalamería de ya saben quiénes, habría habido consenso en la mayoría de las decisiones, y hasta hubieran pagado unos desplegados para felicitar al Ayuntamiento como se hacía antes, hace no mucho".

Ante sus correligionario y críticos, explicó que sin duda, lo pudo haber hecho, pero eso hubiera sido traicionar al movimiento, y más aún, traicionar sus convicciones; algo que no está dispuesta a hacer jamás.

"Me siento segura de lo que hemos hecho, no satisfecha, porque aún hay más metas que vamos a alcanzar" .

Además advirtió que "a quienes han apostado al fracaso del gobierno de la cuarta transformación tiene dos noticias, una: perdieron el tiempo, sus esfuerzos han sido en vano; y dos: no han hecho nada a la administración municipal, hoy es más fuerte".

"A los más de 300 mil poblanas y poblanos que creyeron en el proyecto de nuestro líder Andrés Manuel López Obrador en Puebla Capital, les puedo decir que no les hemos fallado: ni al pueblo ni al Presidente. La Transformación sigue en curso, y vamos por más !, con respeto y humildad, también me dirijo a todos aquellos que no simpatizaron con nuestra oferta política, a quienes, por alguna u otra razón, no se identifican con la Cuarta Transformación que está en marcha. A ellas y a ellos les digo que, seguiremos trabajando por ganarnos su confianza. La presidenta respeta sus puntos de vista diferentes a los nuestros, y me reitero a las órdenes de toda la ciudadanía, independientemente de su identificación política".

Las estrategias de gobierno dijo permitieron mantener los programas sociales, económicos y sanitarios derivados de la pandemia del Covid-19.

Bajo ese panorama valoró el fortalecimiento de la hacienda pública municipal con acciones ejecutadas en el año fiscal 2019, aspecto que permitió a la gestión contar con finanzas sanas y disponibilidad presupuestal para comenzar el 2020 con los recursos necesarios para atender temas básicos cotidianos, pero también la contingencia.

Este plan económico permitió al gobierno hacer frente a la pandemia, mediante una estrategia en dos vertientes: una de reacción y otra de recuperación. En la primera, pusimos en marcha 12 programas para atender de manera inmediata los efectos de la crisis. Entre estos programas destacan:

10 mil apoyos para el pago de energía eléctrica, más de 27 mil despensas para familias en Colonias de alta y muy alta marginación; 10 mil kits de salud para aquellos que tuvieron que seguir trabajando en la pandemia, siete millones de pesos para familias en condiciones de desempleo; apoyos económicos de 10 mil pesos a fondo perdido para microempresarios; cinco millones de pesos para comerciantes formales del Centro Histórico y el Programa de Empleo Temporal, con sueldos de hasta ocho mil pesos mensuales.

"Todos estos programas han sido supervisados por la Contraloría Municipal en tiempo real, todos cuentan con lineamientos y difusión, y son transparentados con información actualizada en la página de Internet del Ayuntamiento".

Además recordó que algunos programas están siendo revisados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en una auditoría sin precedentes para una administración en curso, con lo que está segura que abonará a la transparencia y legalidad con la que se conduce su gobierno.

La segunda estrategia es la reactivación económica, esto obligó a modificar el presupuesto de Egresos para re direccionar los recursos ni esenciales hacia actividades sustantivas y en agosto, presentó ante el Cabildo una propuesta de reorientación del gasto, por 500 millones de pesos para ser aprovechados en acciones que detonen la economía.

"Necesitamos que la economía fluya rápido, que abarque a todos los sectores y que haya rotación del circulante. ¿Cómo lo estamos logrando? enfocando gran parte de la inversión pública en infraestructura social, apoyando así a las empresas, a los prestadores independientes, a la base asalariada, conectando a los agentes económicos entre sí, una regeneración total".

Priorizó que los ciudadanos están siendo testigos de un ambicioso plan de inversión pública municipal, que además de fortalecer la infraestructura, detonará la economía en el municipio, permitiendo una reactivación sostenida.

"Todo, sin deudas disfrazadas, sin líneas de crédito y sin compromisos políticos. Simplemente con inteligencia, eficacia y gastando correctamente".