La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) celebró por partida doble su primeros 80 años en la historia educativa de Puebla y México, además del medio siglo de vida de su campus, pero además con más de 10 mil estudiantes y clases en línea por la contingencia sanitaria del Covid-19.

El rector Luis Ernesto Derbez Bautista priorizó que con todo y pandemia, la UDLAP mantiene sus clases en línea y en el anterior proceso de admisión por primera vez se inscribieron más de dos mil estudiantes de nuevo ingreso.

Además, recordó las cinco estrellas en la auditoría internacional de QS entregado por la entidad fiscalizadora de Inglaterra para ponderarla como la primera con un solo campus en América Latina con un alto nivel académico.

Valoró que la UDLAP está registrada globalmente como una universidad que cumple con elevados estándares de calidad como corroboran las acreditaciones de organismos internacionales de la Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges de los Estados Unidos (SACSCOC) y convenios con más de 200 universidades del globo.

“Nosotros en la universidad seguiremos trabajando para mantener esas cinco estrellas y garantizarles a ustedes esa calidad, hasta el punto de llegar a ser en el mundo de las mejores universidades, como ya lo estamos hoy, pero todavía con más calidad”.

Aplaudió que la UDLAP festeje 80 años de excelencia académica global, cultural, deportiva y de formación integral, además de 50 años en Puebla, arropada en San Andrés Cholula con múltiples actividades virtuales académicas y académicas.

“Nuestra universidad este año cumple 80 años de existencia y 50 años en Puebla, destaca por su calidad académica, calidad en nuestra infraestructura y una facultad de primer nivel con experiencia y grados académicos”.

El campus de la UDLAP cuenta con 85 hectáreas verdes, ahora es referente internacional al seno del ámbito de la educación superior derivado de sus más de 150 laboratorios con tecnología de punta, calidad de sus académicos con 99 por ciento de ellos con posgrado.

“En la UDLAP, los jóvenes no sólo encuentran calidad en la educación, también cuentan con oportunidades en el mundo cultural y deportivo, ya que el desarrollo de los deportes, la cultura y lo académico, es lo que hace una verdadera formación integral del joven estudiante en nuestra universidad”.

La directora de Servicios Médicos, Cristina García Gil, priorizó que la UDLAP se mantiene apegada a los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por el gobierno de la Federación en el sector salud.

“Contamos con todos los protocolos de ingreso al campus; todos los estudiantes, todos los que trabajamos aquí en la universidad vamos a tener que pasar por estos filtros de sanidad o seguridad sanitaria en los cuales tenemos una encuesta de monitoreo diario".

Además, reveló que la universidad cuenta con pruebas rápidas y confirmatorias del Covid-19 y en todos los espacios, se encontrará gel y uno de los requisitos indispensables es el usar el cubrebocas, así como la desinfección y sanitización de espacios.

La universidad conjuntamente con la Secretaría de Arte y Cultura del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, extendió la convocatoria del concurso Comparte tu memoria UDLAP hasta el 30 de octubre de 2020.

La Universidad de las Américas Puebla pretende rescatar memorias y miradas de las historias que se entretejen alrededor de la vida del campus.