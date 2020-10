El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez dijo que la extinción de los fideicomisos no pondrá en riesgo “un solo peso” de los montos que se destinan a dichos programas, tampoco afectará a los beneficiarios de estos.

A través de un video difundido en Twitter, el funcionario expuso que son recursos “estacionados” que no reportan movimientos desde hace varios años y que hoy requieren un manejo transparente.



El funcionario detalló que los recursos seguirán llegando por el camino presupuestal más corto, lo que representa que los apoyos se entregarán directamente a los investigadores, creadores, deportistas, entre otros.



Expuso que existen dos mecanismos a través de los cuales los recursos públicos salen a través de los diferentes programas.

En las últimas semanas se ha dado una gran discusión en torno al tema de la eliminación de los #fideicomisos. En el siguiente video explico por qué esto no afectará a ningún beneficiario. pic.twitter.com/L9igGfCBXA — Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) October 13, 2020

El primero es a través del presupuesto de alguna dependencia, la cual envía una orden de pago a la Tesorería de la Federación y ahí cae al beneficiario de manera directa.



La segunda es que se emplea un fideicomiso donde la misma dependencia ordena a la Tesorería que acuda a dicho fideicomiso para que realice el pago correspondiente.



Herrera Gutiérrez comentó que el gasto neto total en 2019 fue de 6.1 billones de pesos, los cuales apenas 29 mil millones se ejecutaron por fideicomisos, es decir, el 99.53 por ciento de los recursos que se gastan del presupuesto.



Recordó que debido a que el presupuesto tiene validez de un año, aprobado por la Cámara de Diputados, y los recursos que no se usan pierden validez, una forma de “brincarse” eso es ponerlos en un fideicomiso.



Señaló que algunas de las dependencias que no pueden gastar su presupuesto, lo colocan en un fideicomiso para realizar pagos a lo largo del tiempo, y recordó que los fideicomisos tienen un propósito específico, personalidad jurídica y patrimonio propio.



Sin embargo, hizo ver que se trata de un mecanismo que por diversas razones no es el adecuado, pues dijo que si uno de esos fideicomisos tiene 2 mil millones de pesos, es como si fuera un gasto cuando en realidad están “guardados” ahí, acotó.



Arturo Herrera detalló que también ha servido para esconder las deficiencias de una dependencia que está a cargo porque cuando no pueden gastar, los guarda en el fideicomiso.