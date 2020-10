“En muchas ocasiones les he pedido que difundan las acciones de gobierno, que se sientan orgullosos de su trabajo. Hoy les pido que redoblen ese esfuerzo porque merecemos que se conozca nuestra historia de éxito, han sido 2 años de trabajo y de sacrificios. Hagamos que valga la pena, y no solo eso, hagamos que el proyecto continúe y se fortalezca, porque no tengo duda que estamos haciendo historia y que estamos construyendo futuro”, exhortó el alcalde de Coronango, Antonio Teutli Cuautle a su equipo de colaboradores del ayuntamiento en beneficio de toda la población a fin de que el proyecto que encabeza continúe y se fortalezca.

Al fungir como orador oficial en la ceremonia conmemorativa al DXXVIII Aniversario del Descubrimiento de América, el edil llamó a dar el mayor que rindan frutos.

“Sé que no dejamos de ser ciudadanos y que también sufrimos de las deficiencias de malos gobiernos pero que eso no haga que bajemos la guardia, al contrario, que sea el aliciente para demostrar que las cosas cambiaron y que se hacen diferentes y que ya mostramos que somos el mejor gobierno de la historia de Coronango”.

Ante colaboradores y acompañado por la síndico municipal, María de los Ángeles Portillo Sandoval; la secretaria general, Iris Mabel Amastal Alonso; la presidenta honoraria del DIF, Fidelia Cuautle Navarro y los regidores Nazaria García Galindo, Rosalba Macuil Juárez, Angelina Toxqui Amastal, Hugo Chapuli Ojeda y José Manuel Cuate Romero, Antonio Teutli dijo que el 12 de Octubre debe recordarse cuando dos culturas muy diferentes coincidieron, surgiendo una nueva.

“Una nueva raza mestiza surgió, surgió una civilización con una forma diferente de ver la realidad, nosotros somos resultado de esas coincidencias y ahora que nos tocó coincidir en este tiempo y espacio, dejemos huella”, finalizó.