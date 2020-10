Para los seguidores del cantautor y músico Noel Schajris, desde el pasado fin de semana se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, su nuevo disco doble, del cual se ha desprendido su primer sencillo titulado “Vacío” como parte de la promoción de este material.

Del material doble

MV Talent, Altafonte y Dynamo Productions, presentan el estreno de la primera parte del disco doble de 20 canciones de uno de los cantautores maìs importantes de habla hispana, Noel Schajris: “Mi Presente”. Esta primera entrega incluye 10 canciones inéditas de los archivos de Schajris teniendo como sencillo principal “Vacío”, del cual también se estrena el video musical.

La segunda parte también incluirá con otras 10 canciones y esta se estrenará el 6 de Noviembre de este año para completar un total de 20 nuevos temas, acompañados de 20 videos musicales.

“Mi Presente” es un disco romántico de baladas, con letras profundas y los característicos sonidos de la potente y expresiva voz de Noel. Cabe señalar que este trabajo doble, es el resultado de 20 años de trayectoria y experiencias, sintetizados en 20 canciones.

“El 2020 ha sido un año de grandes desafíos, pero también de grandes oportunidades, ya que gracias a este tiempo fuera de los escenarios, es que pude producir, cantar, tocar y realizar este maravilloso proyecto”, resaltó Noel Schajris.

De su multiplataforma

A la par de este importante lanzamiento musical de Noel, se estrena su original multiplataforma www.noelschajris.fan en la cual, el CD y Disco de Vinil de “Mi Presente”, estarán disponibles en la tienda online, junto a otros productos especiales, así como también un servicio de suscripción para Fans con mucho contenido exclusivo y su propia plataforma de transmisión de shows online, los cuales se llevarán a cabo los días 17 de Octubre, 11 de Noviembre y 10 de Diciembre.

Otra actividad de esta plataforma, es que por primera vez se ofrecerán clases de canto por video llamada. Sin duda, esta multiplataforma posiciona a Noel como un gran innovador y como punta de lanza en la oferta de los productos y servicios que estos tiempos inciertos requieren.

Otros de sus proyectos

En el cierre de 2020, el cantautor, lanzará una reedición de su disco de Navidad con canciones nuevas, este material, fue lanzado el año pasado y tuvo gran éxito, “Noel es Navidad”, es un material compuesto por 6 de los temas más conocidos en inglés y español para esta época tan especial como: Blanca Navidad, Jingle Bells, Feliz Navidad (50 aniversario), All I want for Christmas is you, I’ll be home for Christmas y Noche de Paz y ahora se le sumarán nuevos temas según lo anunciado por el artista.

Para el primer trimestre del 2021, Noel se presentará en distintos shows presenciales en México, Latinoamérica y Estados Unidos, esperando que esto sea posible después de la pandemia; además de seguir lanzando nueva música en colaboración con grandes artistas.

De su trayectoria

Noel Schajris, es un cantante, compositor y pianista, quien entre sus logros destaca ser ganador del Grammy Latino. El nacido en Buenos Aires, Argentina un 19 de julio de 1974, ha vendido más de 25 millones de discos y 1 millón de entradas de sus shows y conciertos, desde su lanzamiento como solista hace 20 años.

En sus inicios se le reconoce su trayectoria con el dueto Sin Bandera, donde junto al mexicano Leonel García, lograron un gran éxito internacional y destacaron por su gran cantidad de sencillos colocados en los primeros lugares de popularidad, resaltando que crearon algunas de las baladas románticas más importantes de todos los tiempos en la música en español.

Por otra parte sus videos musicales como solista, rebasan los 700 millones de visitas y en sus redes sociales, reúne a más de 9.5 millones de seguidores en 15 países. Sus colaboraciones no se quedan atrás, ha grabado duetos con John Legend, Luis Fonsi, Brian Mcknight, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, Reik solo por mencionar algunos.

En el 2018, fue invitado a cantar en dueto en los conciertos de Camila Cabello en la Ciudad de México y en los Ángeles así como en Medellín a lado de Maluma. Ese año también apareció en la portada anual del especial de hombres de Cosmopolitan y la edición del décimo aniversario de Esquire Latinoamérica. En 2019 inicia “Lo Mejor de Mi Tour”, tanto en México, como Estados Unidos y toda Latinoamérica, además de lanzar nuevos sencillos y continuar con la gira especial de Sin Bandera.

Su discografía comprende dos etapas, la primera con Sin Bandera donde realiza: Sin Bandera, De viaje, Mañana, Pasado, Una última vez. Y como solista: Cita en las nubes, Uno no es uno, Grandes canciones, Verte nacer, Noel es Navidad.