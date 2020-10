El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, exigió que desde la federación envíen los medicamentos oncológicos que hacen falta para las personas con cáncer, independientemente de las acciones que su gobierno realiza para conseguir los tratamientos para los menores quienes se atienden en el Hospital del Niño Poblano.

“Aun cuando el nuevo modelo de subsidio a la salud pública ya está concentrado desde la federación, es decir, ellos compran los medicamentos y nos los envían, nosotros tenemos que responder con nuestros recursos, no voy a estar viendo cómo se nos mueren los niños de cáncer, los reclamare pública y abiertamente la entrega de esos medicamentos, desde aquí lo voy hacer, desde esta tribuna porque con la salud y con la vida no se juega y no se juega la provocación de funciones que provoque ineficacia”, dijo.

El mandatario local dijo que los reclamos de las madres de familia, quienes se han manifestado son justificados, pues hay carencia de los medicamentos a nivel nacional, por lo que su administración busca soluciones para que los menores de edad sigan con sus tratamientos.

“Es lo que hacemos todo el tiempo, desde la primera noche en que fui gobernador resuelvo ese tipo de casos, de verdad es muy complejo, pero no dejamos de atender a nadie, los reclamos son justificados, claro que sí, el tratamiento y la atención deben ser gratuitos y lo hacemos así, por eso es el sistema de salud que en Puebla funciona y estamos trabajando”, dijo el jefe del Poder Ejecutivo Estatal.

Reconocen faltante de tres medicamentos para cáncer

El secretario de salud, José Antonio Martínez García, reconoció que faltan al menos tres claves de medicamentos para el tratamiento de cáncer, se trata de un desabasto a nivel nacional, por lo que el Gobierno del Estado se moviliza para conseguirlos, esto ante las protestas de padres y madres de familia por este tema.

El secretario explicó que “para la primera línea hay doce pacientitos tato niñas y niños que requieren de estos medicamentos, nosotros pedimos el apoyo a la federación y estamos a la espera de que nos manden el consolidado de los medicamentos oncológicos. Tres que son difícil conseguirlos por el desabasto nacional y lo que hacemos es comprarlos a los proveedores de a poco y de ahí dotar a los pacientes que lo requieren”, dijo.

Sin registros de mujeres con cáncer de mama y Covid-19

Por otra parte, la Secretaría de Salud no tiene registros de mujeres quienes además de padecer cáncer de mama sean portadoras de Covid-19, el secretario de salud, José Antonio Martínez García refirió que en la Red de Servicios de Salud del Estado se realizan estudios para prevenir la enfermedad entre las féminas.

“No tenemos registro de ninguna mujer con cáncer de mama que haya presentado Covid-19, tenemos hasta el momento para las acciones en el mes de cáncer de mama, exploraciones de cáncer de mama hemos realizado 8 mil 281, mastografías 625 hay que recordar que todas las mastografías son para las mujeres mayores de 40 años y las menores de 40 años que tengan alguna bolita hay que realizar un ultrasonido mamario y acudir al Centro de Salud”, explicó.

El funcionario estatal exhortó a las mujeres a realizarse exploraciones de forma periódica y a realizarse los estudios correspondientes a efecto de prevenir cualquier tipo de cáncer.