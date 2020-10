En la víspera del proceso electoral local, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, convocó a que los actores políticos dejen a un lado la insidia y el odio, a que se serenen y a una reconciliación, a que sus aspiraciones políticas las lleven a cabo por los canales adecuados.

“Llamo a todos hacer una reconciliación serena, previa a una reflexión para bajar de tono, que las aspiraciones políticas se lleven a cabo por los canales adecuados, que los planteamientos políticos se hagan por los canales adecuados y no a través de la insidia, del ocultismo, de la confabulación, si alguien es de un partido que lo sea con libertad”, dijo el mandatario local.

Barbosa Huerta refirió que es el momento de que todos los actores políticos entiendan que deben conducirse sin radicalismos, sin mentiras y sin alimentar odio, pues eso no conviene a las y los ciudadanos.

“Yo creo que es el momento de poder entender que las cosas tienen que ponerse en condiciones de serenidad, sin aspavientos, sin radicalismos, sin groserías, sin mentiras, es el momento, ya es el momento, todos deben entenderlo así, la insidia que todo el tiempo personajes. No entiendo cómo puede haber personas que alimenten tanto odio”, dijo el jefe del Poder Ejecutivo Estatal.

En la conferencia de prensa, fue cuestionado con respecto al proceso que inició el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), por el presunto desvío de recursos públicos en el Ayuntamiento de Puebla, tema que llevaría hasta la renovación del mandato de Claudia Rivera Vivanco, por lo que dijo desconocer este procedimiento.

“No conozco el caso, ayer que lo leímos quede sorprendido, no sabía que existía este procedimiento. No estoy pendiente de lo que ocurre en los órganos de justicia electoral, laboral, constitucional, del fuero común o fuero federal del estado, no estoy pendiente, cuando lea el expediente tendré una opinión jurídica no política”, dijo el mandatario local.

Y es que, el TEEP abrió la posibilidad para que el Congreso del Estado proceda a una revocación de mandato de Claudia Rivera Vivanco, de comprobarse la ilegalidad y acciones de inconstitucionalidad en el actuar de la alcaldesa y del tesorero Armando Morales Aparicio, por haber suspendido una compensación a regidores.

El TEEP envió la documentación correspondiente a la Fiscalía General del Estado y a la Auditoría Superior del Estado para que se inicie una investigación con respecto al uso de los recursos públicos y además se pidió que se entregue el bono reclamado a los regidores.

En sesión de este lunes, el pleno del Tribunal Electoral falló a favor de los regidores de Enrique Guevara Montiel, Jacobo Ordaz Moreno, Luz del Carmen Rosillo Martínez, Carolina Morales García, Silvia Guillermina Tanús Osorio y Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, para que el Ayuntamiento de Puebla les entregue una compensación económica que les fue suspendida, presuntamente para apoyar a los comerciantes, por lo que, el Cabildo deberá sesionar en un plazo no mayor de tres días a partir de que recibir la notificación.

Gobierno de Puebla colaborará con gobierno municipal, pero sin mentiras

El gobierno del estado siempre ha tenido la disposición de trabajar de forma coordinada con las autoridades municipales manifestó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien señaló que en el caso de Puebla está dispuesto a colaborar, pero “sin mentiras”.

Ante el llamado de la presidente municipal, Claudia Rivera Vivanco, para un trabajo de forma coordinada, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal, Miguel Barbosa Huerta, dijo que siempre y cuando esta colaboración sea real el Gobierno Estatal colaborará.

“Si, cuando la colaboración que se indique sea real, sin mentiras, que tenga propósitos de avanzar en los temas de verdad urgentes de la Ciudad, seguridad pública, obra pública, salud, educación, fortalecimiento institucional, con mucho gusto”, dijo el mandatario poblano.

El gobernador dijo desconocer el documento del informe de actividades del Ayuntamiento de Puebla, pero cuando lo conozca emitirá una opinión al respecto.