En plena sesión de la Cámara de Diputados, la legisladora por Morena, Abelina López Rodríguez, confesó haber sobornado con 20 mil pesos a un ministerio público para que le permitieran tener un juicio abreviado.

"Tuve que dar la módica cantidad de 20 mil pesos para que la corrupción del sistema permitiera solicitar al juez el juicio abreviado. Son ignorantes porque no saben del procedimiento. Por eso digo que los verdaderos violadores de derechos son ustedes y cínicos vienen a hablar aquí de honestidad, de justicia. ¿De qué honestidad?, más bien vinieron a hablar pura barbaridad", contó la diputada federal.

Durante el programa Destrozando la Noticia (#DLN), el periodista Enrique Núñez cuestionó que la diputada no se diera cuenta de haber confesado un delito en tribuna: "si hubiese sido tantito menos babosa, hubiese dicho 'me pidieron 20 mil pesos' y dices 'no los di', diputada de Morena y ¿no que ellos combatían la corrupción?".

Además, después ya desde su curul, López señaló que tiene copias certificadas del soborno que cometió en la administración de Enrique Peña Nieto: "Tengo copias certificadas, fue en el periodo de Peña Nieto, el Ministerio Público Federal de Acapulco en el periodo de Peña Nieto tuve que dar los 20 mil pesos para que solicitaran el juicio abreviado".

El periodista explicó que al ser una representante social, la legisladora es una "corruptaza confesa", que irónicamente reclamaba sobre corrupción durante la sesión y termina confesando haber sobornado a un Ministerio Público Federal de Acapulco.

"Es el mundo al revés, 'tuve que dar 20 mil pesos para echar andar algo y evitar la corrupción del sistema, y cuando le empiezan a gritar 'corrupta', dice 'ustedes no saben cómo funciona esto', ya no sé qué es más grave, si la corrupción o la pendejez", finalizó el periodista.

¿Será que para acabar con la corrupción hay que unirte a ella?

¡Así destrozamos la noticia esta noche en DLN!