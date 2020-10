La Auditoría Superior del Estado (ASE) abrirá las cuentas públicas de la administración municipal de Puebla del periodo 2014-2018, pues se presume malos manejos financieros.

En conferencia de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, refirió que su administración investigará el uso de los recursos públicos de la administración de los ediles ligados al senador fallecido, Rafael Moreno Valle Rosas, pues se presume desvío de recursos.

“Vamos a empezar a revisar a Luis Banck y a Tony Gali, cosa que debió haber hecho el actual Ayuntamiento de Puebla y que, yo sé por qué razones políticas no lo hace, pero vamos a empezar a revisar, ya estamos investigando desde la auditoria sus manejos (…) hay que revisarlo porque el señorito se fue sin que nadie le revisara”, dijo el mandatario local.

A pesar de que en su momento se presumió desvío de dinero de la administración municipal aliancista encabezada por el PAN, de que fue criticada la deuda solicitada por Banck Serrato, el Ayuntamiento de Puebla no inició investigaciones, por tal motivo será la administración estatal y por otra parte la Auditoría Superior del Estado (ASE) la que realice investigaciones.

“Hay que revisarlo porque se fue sin que nadie le revisara las cuentas, no no. Nosotros no, por eso no cabemos en los compromisos que se hayan hecho con él y también con Tony Gali, ya salió el tema de la Avenida Juárez, ya lo estamos revisando”, dijo el mandatario local.

Con Ley de Presupuesto y Gasto Público se fortalecerán las finanzas estatales

En otro punto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, refirió que con la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla que ya analizan las y los diputados locales se busca poner orden al ejercicio del gasto público, se busca austeridad y que el dinero público se ejerza de forma estricta.

“Es para darle más certeza a todos los Poderes Públicos, a las entidades y dependencias, la necesitamos para que haya más transparencia y más orden en el ejercicio de gasto público, para quienes ejercen el gasto no puedan distraer, desviar o no aplicar de manera estricta las partidas del presupuesto aprobadas por el Congreso local”, dijo el mandatario local.

Siguiendo la línea de la Cuarta Transformación, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta señaló que los entes públicos fiscalizables deben ser austeros y seguir lineamientos acordes a lo que actualmente se vive en el país, producto de la pandemia del Covid-19, ya que esto obliga a quienes ejercen el dinero público a realizar gastos de manera responsable, por lo que entre otras cosas debe haber ajustes salariales en todos los ámbitos del servicio público.

“Estamos ordenando el ejercicio de la vida pública en nuestro estado, el gobierno del estado paga salarios muy bajos, tenemos que ordenar esos salarios y luego hay una disparidad no sólo por decisión no por escalafón y vamos a trabajar en todo ello con legislación y esa legislación es la que tendrá que verse como un ajuste a nuestra realidad en el ejercicio de la realidad”, dijo el mandatario local.

Ya en otro tema, el mandatario local, dijo que continuarán las acciones para contrarrestar los efectos negativos del Covid-19, pues hay números desfavorables en tema de empleos.