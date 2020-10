En el municipio de Tepeaca fue hallada la pequeña Samanta Evadeli C, C, de 11 años de edad, reportada como desaparecida desde el pasado 9 de septiembre por su señora madre Maria de la Luz C, originaria y vecina de Oaxaca, quien denunció que quien se la llevó es Alberto H, G, quien la estaba presentando como su esposa.

La niña fue ubicada en la calle Colón Poniente y la Privada de la 13 Norte, del centro del municipio, junto con Alberto de 32 años de edad, quien fue detenido por elementos de la Policía Municipal.

La madre de esta menor, a través de redes sociales, dijo que la desaparición de su hija ya lo había denunciado a la Fiscalía de Justicia de Oaxaca, señalando que su hija fue vista por última vez en el paraje La Magueyera, de la población de la Trinidad Viguera.

La mamá de esta niña había advertido que su hija había sido trasladada a Puebla y que el sujeto que se la había llevado la hacía pasar como su esposa, por lo que pidió fuera publicada su foto para que quien la viera avisara a las autoridades para que fuera recuperada.

En las próximas horas el sujeto que tenia en su poder a la niña y esta misma serán entregados a la Fiscalía General del Estado (FGE), de Puebla, para que se sigan las investigaciones consecuentes.