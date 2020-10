El actual secretario general de Morena, Edgar Garmendia de los Santos operó desde 2018 y 2019 a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y dio la espalda al entonces candidato al gobierno estatal, Miguel Barbosa Huerta. Actualmente, el morenista es señalado por los propios militantes por rentar un espacio de 85 mil pesos mensuales para ocupar las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) y por tener como trabajadores a gente del Partido Acción Nacional (PAN).

En conferencia de prensa y a pregunta expresa con respecto al conflicto de Morena, el gobernador lamentó que quienes actualmente causen la inestabilidad del partido sean los fundadores del mismo, varios de ellos quienes operaron en su contra desde 2018 y trabajador a favor del PRI, por lo que confió en que la renovación de la dirigencia nacional logre la consolidación del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal lamentó que actualmente Porfirio Muñoz Ledo este acompañado, en Puebla, por varios de los fundadores morenistas y que en las elecciones pasadas operaron a favor del PRI, como es el caso del grupo de Rivera Vivanco en donde está incluido Edgar Garmendia de los Santos, secretario general.

“El que hoy se dice presidente estatal de Morena, que es secretario general, que dijo el otro día por encargo de la presidenta municipal que nos conminaba a no sé qué cosas, no lo he visto, la última vez que lo vi en 2018, estaba en campaña en favor del PRI en la zona de Chilac, hay fotografías y haciendo contracampaña contra mí, hoy es el presidente, cómo es posible en la segunda campaña igual”, dijo el mandatario.

El mandatario local lamentó que este bloque, quienes en el pasado apoyaron al PRI, ahora pretendan postularse por un cargo de elección popular, “ojalá que en la renovación de la dirección nacional sea algo muy exitoso, muy favorable, me preocupa que Porfirio Muñoz Ledo este rodeado por ese segmento radical, fundacional que ha generado los peores problemas para Morena”, dijo.

El mandatario local reiteró que es amigo de Porfirio Muñoz Ledo a quien conoció en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) hace más de 20 años, se refirió a él como un hombre brillante, admirable y respetable, pero lamentó que hoy este rodeado de gente que no ha sido leal al principio que Morena pregona, como no traicionar.

A su vez, se refirió a Mario Delgado Carrillo, también aspirante a la dirigencia nacional de Morena como un profesionista muy brillante “que hizo un desempeño como senador extraordinario y que está haciendo un desempeño como diputado muy brillante”, dijo.

El mandatario local confió en que Morena se consolide a partir de la renovación de la dirigencia y que tanto los fundadores como la gente que se sume hagan una combinación que fortalezca a este partido, que gane espacios de elección popular y que acompañe a los gobiernos emanados del mismo.