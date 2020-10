La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco advirtió que varios programas de su gestión derivan de solicitudes de la sociedad civil. Esto al advertir que el proyecto empresarial para instalar parquímetros en las calles del Centro Histórico será analizado y estudiado en mesas de trabajo.

Las calles que serán rehabilitas son algunas que un grupo de empresarios con presencia en el Consejo Técnico del Centro Histórico del Ayuntamiento pidió impulsar la víspera.

Subrayó que aún no ha recibido la solicitud formal para instalar los sistemas de estacionamientos y ordenar la vía pública, pero realizará el estudio respectivo da la propuesta para conocer la viabilidad.

"No me han comentado nada ni me han presentado un proyecto sobre la instalación de parquímetros en el centro, sin embargo, es nuestra obligación escuchar y analizar su viabilidad, por supuesto que todas las propuestas que sean para mejorar el panorama se van a analizar".