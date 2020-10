El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en el Poder Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla, tildó de sinvergüenzas y desmemoriados a los panistas quienes a través de redes sociales han criticado a las administraciones municipales y estatal emanadas de Morena, dijo que pretenden distraer la atención de los ciudadanos, pues recordó que en la época morenovallista hubo represión, desvío de dinero, deudas millonarias y actos de corrupción.

En conferencia de prensa, el diputado local dijo que hoy Morena, el partido político que gobierna en el estado y en los municipios con más población arrastran deudas millonarias heredadas por el panismo y morenovallismo, incluso se han exhibido casos corrupción y actos de ilegalidad que se cometieron bajo la orden de las administraciones pasadas que además involucraron a otros exfuncionarios.

“Eso es no tener memoria, no tener vergüenza, si alguien dejo en este estado a la Ciudad muy mal fueron ellos, claro que ahí no registraron subejercicios cuando las cosas las hicieron mal, porque presuntamente se lo embolsaron y es lo que vamos a investigar. Los grandes responsables de los problemas de esto son ellos, lo dije en la última sesión del Congreso, no fue al secretario de seguridad pública en la administración de Morena escoltando a huachicoleros, no fue un gobierno de Morena que hizo lo Chalchihuapan, no fue el gobierno de Morena el que está metido en escándalos de corrupción como el de los puentes atirantados, como RUTA, Teleférico, CIS, el Museo Barroco, esos no son gobiernos de Morena fueron gobiernos del PAN que dejaron mal todo”, dijo el diputado local.

El diputado local reprochó a los panistas como Genoveva Huerta Villegas, Jesús Zaldívar Benavides, Mónica Rodríguez Della Vecchia y Oswaldo Jiménez López, por mencionar algunos quienes por medio de redes sociales realizan campañas de desprestigio en contra del gobernador, Miguel Barbosa Huerta y la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco.

“Hay muchas cosas, tampoco que se vengan a dar baños de pureza y estamos asumiendo esa responsabilidad como Congreso, como gobiernos municipales, asumiendo la responsabilidad y como Gobierno Federal y Gobierno Estatal de todo lo que se encontró, porque se encontró un estado herido, un estado desangrándose, con una serie de componendas con desatención”, dijo el diputado local.

La gente repudia al PAN

El diputado local de Morena dijo que la gente repudió al PAN y lo sigue repudiando, gracias a los actos de corrupción, persecución política e inseguridad que se vivió en el estado, incluso por el “cochinero electoral” que consumaron en 2018, por lo que señaló que las campañas de desprestigio no tienen impacto entre los ciudadanos.

“La gente los repudió en 2018 y lo demostró muy claro, tuvieron que hacer un enorme fraude electoral en 2018 que a todas luces se demuestra como fraude y volvieron a perder en 2019 (en la elección extraordinaria), nosotros no estamos haciendo una persecución, solo es una situación de justicia y transparencia”, dijo el diputado local.

Biestro Medinilla respaldó las acciones del Gobierno del Estado, pues dijo que ha actuado en contra de la corrupción, pero además producto de la estrategia de seguridad los índices de delincuencia van a la baja, ya que además se han detenido a más de 2 mil 500 hampones; por otra parte, respaldó las acciones en materia de obra que se realizan en las carreteras y el anuncio de obra básica en al menos 81 municipios.

El legislador local respaldó las acciones, principalmente de los Gobiernos Federal y Estatal, pues dijo que las cosas han cambiado y ahora hay una lucha en contra de la corrupción e inseguridad, por ello es que las familias ya viven más tranquilas en la entidad.

Finalmente, comentó que a pesar de las campañas en contra de los gobiernos que promueven los panistas, Morena está presente en el ánimo de los ciudadanos.