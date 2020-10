Tras la publicación del Periódico Reforma que revela presuntos nexos entre el ex gobernador Rafael Moreno Valle, y el general Salvador Cienfuegos en lo referente al Huachicol, la presidenta estatal del Partido Acción Nacional, Genoveva Huerta Villegas, evadió responder, al indicar que el poblano ya está muerto.

En rueda de prensa en línea, al ser cuestionada sobre el tema, respondió “Hay que checar y lamentablemente ya no le podemos preguntar al ex gobernador, que por cierto seguimos sin saber qué paso en el accidente”, de esta forma Huerta Villegas evadió responder al cuestionamiento, pues se concentró en decir que el ex gobernador falleció en un accidente de helicóptero que no ha quedado claro, pero no deslindó a su ex jefe político y tampoco abundó en el tema.

El diario de circulación nacional, publicó que en Puebla durante el periodo de Rafael Moreno Valle Rosas, las tomas clandestinas crecieron de 120 en 2012 a mil 533 en 2016, el trato entre el ex gobernador panista y el general Salvador Cienfuegos fue estrecho y privilegiado, pues supuestamente el Ejercito tomó el control de la lucha en contra del huachicol.

Sin embargo la dirigente ya no quiso hacer ningún comentario al respecto, además de que ella fue del grupo cercano al gobernador.

Contra la ley

En la rueda de prensa Genoveva Huerta advirtió que con la propuesta de Ley de Presupuesto, el gobierno del estado pretende ejercer control político y económico en todas las instituciones, un hecho que, además de inconstitucional, permitirá el crecimiento de la corrupción y la impunidad.

Anunció que si esta ley se presenta en el pleno del Congreso los legisladores de Acción Nacional votarán en contra y presentarán una controversia constitucional.

Refirió que con Morena el reloj democrático y de desarrollo retrocedió casi 30 años, pues la propuesta es una práctica del gobierno de Manuel Bartlett Díaz, hoy mutado en morenista.

“Como si no fuese suficiente el control político de los poderes y los órganos autónomos, Barbosa y su banda de ‘canguros’ pretende controlar el gasto público de todas y cada una de las instituciones y poderes en la entidad”, dijo.

Agregó que si dicha ley es aprobada por el Congreso no sólo se pasaría por alto la Constitución, sino que permitiría a Miguel Barbosa castigar económicamente a quienes no demuestren obediencia ciega, amén de la inminente corrupción que este hecho generaría.

“¿Qué pensarán los presidentes municipales de esta ley? ¿Acaso permitirán que el dinero de sus municipios sea administrado totalmente por el gobierno del estado? ¿Cómo actuarán los órganos que debiesen ser autónomos ante este éste tipo de excesos?”, cuestionó.

Aclaro que en el PAN no se oponen a que se adopten medidas de austeridad, tampoco a que se regulen los topes salariales; sin embargo, mostró su desacuerdo por una ley que viola la Constitución y la división de poderes.

Huerta Villegas hizo un llamado a los diputados de las distintas fracciones partidistas para que no se dejen convencer por el gobierno del estado: “No permitamos que el poder absoluto se concentre en una sola persona”.

Mónica Rodríguez se sube a la contienda

Por otra parte Huerta Villegas reconoció que ha dialogado con la legisladora Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien le manifestó su interés por ser candidata a la alcaldía de Puebla, por lo que será bienvenida en el método de selección marcado en los estatutos de su partido y, rechazó que sea una competencia para ella, pues también aspira a este cargo, dijo que es importante la participación de las mujeres en espacios de elección popular.

“Me da gusto he tenido la oportunidad de platicar con la diputada Mónica y quiere ser presidenta municipal, me da gusto porque queremos que las mujeres ocupen cargos públicos, queremos que más mujeres levanten la mano”, dijo la dirigente del PAN.