El presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló que una vez a la semana se aplica la prueba para detectar Covid-19, esto luego de que el secretario de la Marina-Armada de México, el almirante Rafael Ojeda se contagiara de esta enfermedad.

Desde Palacio Nacional, AMLO informó que al momento lleva cerca de ocho pruebas y todas han resultado negativas.

“Me hago una prueba por semana, por lo general los martes, para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie y me cuido y le diría a la gente que no hay que confiarnos, que es una pandemia muy peligrosa, terrible, que causa mucho daño y dolor”, dijo.

Sobre este nuevo caso de contagio de un integrante de su gabinete, el presidente lamentó que este problema de salud haya afectado a varios de sus secretarios, pero aseguró que el titular de la Marina se encuentra bien y sin síntomas graves.

“Está bien, hablé con él antier y ayer, y no tiene molestias mayores, pero estuvimos juntos el viernes y bueno, todos los días en la mañana nos reunimos para la junta de seguridad, pero como guardamos sana distancia, no necesariamente tiene que haber contagio. Esperemos a la prueba de mañana”, comentó el presidente.