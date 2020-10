Una de las cosas que dejó claro Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando arribó a Palacio Nacional como presidente de México es que impulsaría el béisbol como ninguna otra administración.

A casi dos años de su llegada, la llamada Cuarta Transformación ha cumplido cabalmente con este tópico, pues muestra de ello fue la compra de dos estadios en el norte del país y recientemente el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quien financiará al equipo de beisbol olímpico.

De acuerdo con Reforma, los entrenadores de la Selección Mexicana de Béisbol serán contratados por el IMSS, que además capacitará a 30 personas como docentes, esto, según licitaciones convocadas el 2 de octubre.

Será el próximo 21 de octubre cuando se den a conocer los fallos de ambas licitaciones, en los cuales, de acuerdo con el medio de circulación nacional, el IMSS no menciona que los jugadores "de alto nivel competitivo".

A finales de septiembre, el ex besibolista de las Grandes Ligas, Edgar González, titular de la Oficina de la Presidencia para Promoción y Desarrollo del Beisbol en México (Probeis), destacó que el dinero para la selección no se había podido ejercer al formar parte del Fideicomiso para el Desarrollo del Deporte del IMSS, el cual no formó parte de la lista de los eliminados a principios de octubre.

En noviembre del año pasado el béisbol de México hizo historia al calificar por primera vez a los Juegos Olímpicos tras un gran torneo clasificatorio.

Los reportes señalan que el equipo mexicano de béisbol conformado por 24 jugadores serán entrenados en noviembre y diciembre de manera virtual, y a principio de 2021 de forma presencial.

El conjunto mexicano deberá contar con un equipo multidisciplinario de 12 especialistas, que debe incluir expertos en biomecánica, nutrición y medicina deportiva.

La empresa que obtenga el fallo deberá entregar 24 kits con todo el equipo que se requiere para el entrenamiento como bats, pelotas, guantes, uniformes.

El contrato con el IMSS expone que en todo el proceso rumbo a Tokio 2020 incluye todos los vuelos, traslados terrestres, hospedajes y alimentación.